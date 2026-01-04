Publicidad

Famoso influencer anuncia entre lágrimas el fallecimiento de su hijo

Famoso influencer anuncia entre lágrimas el fallecimiento de su hijo

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, un reconocido influencer compartió uno de los mensajes más difíciles de su vida.

Fallece hijo de influencer
Hijo de influencer famoso fallece
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

La comunidad digital y religiosa quedó profundamente impactada tras conocerse la muerte de Micah Joseph Kim, hijo de cinco años del creador de contenido y conferencista Paul J. Kim. La noticia fue confirmada por el propio influencer a través de sus redes sociales, donde durante varios días había compartido actualizaciones sobre el delicado estado de salud del menor.

Paul J. Kim, reconocido por difundir mensajes de fe y reflexión, relató que su hijo fue hospitalizado de urgencia luego de presentar una grave complicación médica que requirió atención inmediata. Desde el primer momento, la situación fue crítica y obligó a los médicos a mantener al niño bajo estricta supervisión, mientras su familia pedía oraciones y acompañamiento espiritual.

Así se despidió Paul J. Kim de su hijo

Durante los días de hospitalización, Kim explicó que su hijo enfrentó múltiples dificultades derivadas de una infección respiratoria severa, la cual afectó progresivamente distintos órganos. El menor fue sometido a soporte vital y permaneció en cuidados intensivos mientras los especialistas intentaban estabilizar su condición.

A lo largo de ese periodo, el influencer compartió mensajes en los que hablaba tanto de pequeños signos de mejoría como de momentos de profunda incertidumbre. Sus publicaciones generaron una ola de solidaridad, con miles de personas siguiendo de cerca la evolución del caso y expresando apoyo a la familia.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la condición de Micah se agravó. Finalmente, tras más de una semana de lucha, el niño falleció a finales de diciembre, dejando un profundo vacío en su familia y en la comunidad que acompañó el proceso desde el inicio.

Tras confirmar la noticia, Paul J. Kim compartió un mensaje cargado de dolor y fe, en el que expresó que su hijo había “regresado a casa”, en una referencia espiritual que reflejó la manera en la que la familia afronta la pérdida. También agradeció las oraciones, los mensajes de apoyo y el respeto recibido durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Micah era uno de los hijos de Paul J. Kim y su esposa, y su historia trascendió las redes sociales al convertirse en un testimonio de vulnerabilidad, esperanza y duelo compartido. Aunque el influencer no ha dado más detalles médicos, sí ha pedido privacidad para continuar el proceso de despedida junto a su familia.

El caso ha reabierto conversaciones sobre la fragilidad de la salud infantil y el impacto emocional que las crisis médicas generan, incluso en figuras públicas acostumbradas a comunicarse a diario con grandes audiencias.

