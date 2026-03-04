Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / ¿Quién gana el clásico? Así van las apuestas para Nacional vs. Millonarios: cuotas

¿Quién gana el clásico? Así van las apuestas para Nacional vs. Millonarios: cuotas

Consulta las cuotas y mejores apuestas para Nacional vs. Millonarios hoy 4 de marzo. Marcadores probables, favoritos en las casas de apuestas y pronóstico del Superclásico.

Apuestas y cuotas del partido Nacional vs Millonarios
Apuestas y cuotas del partido Nacional vs Millonarios
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

La emoción de la Copa Sudamericana 2026 llega a su punto máximo este miércoles 4 de marzo con el duelo entre Atlético Nacional vs. Millonarios.

Más allá del honor, este partido único define un cupo internacional, y los mercados de apuestas están ardiendo. Si buscas ganar con el Superclásico, aquí te presentamos cómo están los números y los marcadores más probables en las principales casas de apuestas de Colombia.

Puedes leer: Colombia jugará su último partido en casa antes de viajar al Mundial 2026, ¿cuándo?

¿Quién es el favorito? Así van las apuestas hoy

A pocas horas del inicio en el Atanasio Girardot (7:30 p. m.), las tendencias muestran un favoritismo ligero hacia el equipo local debido a su fortaleza en Medellín. Sin embargo, el "efecto Falcao" en Millonarios ha equilibrado las cargas.

  • Victoria de Atlético Nacional: Paga en promedio 2.15 a 2.30.
  • Empate (definición por penales): Paga entre 3.10 y 3.25.
  • Victoria de Millonarios: Las cuotas oscilan entre 3.40 y 3.60.

Casas de apuestas y bonos para el Clásico

Plataformas como BetPlay, Wplay y Rushbet han activado cuotas mejoradas para este encuentro. Los apostadores están inclinándose por el mercado de "Ambos marcan", dada la vocación ofensiva de los esquemas de Repetto y Bustos.

Partido Nacional vs Millonarios hoy en vivo
Partido Nacional vs Millonarios hoy en vivo
/Foto: AFP
/Foto: AFP

Marcadores exactos: Los resultados más probables

Según los algoritmos de predicción y el flujo de apuestas en vivo, estos son los marcadores con más opciones:

  1. Nacional 1-1 Millonarios: El resultado más apostado (lleva a penales).
  2. Nacional 1-0 Millonarios: Favorito por la mínima para el local.
  3. Nacional 0-1 Millonarios: La sorpresa del "Embajador" paga hasta 8 veces lo apostado.

Pronóstico y consejos de apuesta

Nuestro análisis sugiere que será un partido cerrado. Una apuesta inteligente es el "Empate No Acción" (Draw No Bet) a favor de Nacional por su localía, o apostar a "Menos de 10.5 tiros de esquina", ya que los clásicos de eliminación suelen ser muy tácticos y cortados en el medio campo.

Juego responsable. Las cuotas pueden variar hasta el inicio del partido. Solo para mayores de 18 años.

