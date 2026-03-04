¿Quién gana el clásico? Así van las apuestas para Nacional vs. Millonarios: cuotas

La emoción de la Copa Sudamericana 2026 llega a su punto máximo este miércoles 4 de marzo con el duelo entre Atlético Nacional vs. Millonarios.

Más allá del honor, este partido único define un cupo internacional, y los mercados de apuestas están ardiendo. Si buscas ganar con el Superclásico, aquí te presentamos cómo están los números y los marcadores más probables en las principales casas de apuestas de Colombia.

¿Quién es el favorito? Así van las apuestas hoy

A pocas horas del inicio en el Atanasio Girardot (7:30 p. m.), las tendencias muestran un favoritismo ligero hacia el equipo local debido a su fortaleza en Medellín. Sin embargo, el "efecto Falcao" en Millonarios ha equilibrado las cargas.



Victoria de Atlético Nacional: Paga en promedio 2.15 a 2.30 .

Paga en promedio a . Empate (definición por penales): Paga entre 3.10 y 3.25 .

Paga entre y . Victoria de Millonarios: Las cuotas oscilan entre 3.40 y 3.60.

Casas de apuestas y bonos para el Clásico

Plataformas como BetPlay, Wplay y Rushbet han activado cuotas mejoradas para este encuentro. Los apostadores están inclinándose por el mercado de "Ambos marcan", dada la vocación ofensiva de los esquemas de Repetto y Bustos.



Dato Clave: Apostar a que hay más de 2.5 goles tiene una cuota atractiva de 2.10, considerando que es un duelo de "matar o morir" donde el empate no le sirve a ninguno en el largo plazo.



Partido Nacional vs Millonarios hoy en vivo /Foto: AFP

Marcadores exactos: Los resultados más probables

Según los algoritmos de predicción y el flujo de apuestas en vivo, estos son los marcadores con más opciones:



Nacional 1-1 Millonarios: El resultado más apostado (lleva a penales). Nacional 1-0 Millonarios: Favorito por la mínima para el local. Nacional 0-1 Millonarios: La sorpresa del "Embajador" paga hasta 8 veces lo apostado.

Pronóstico y consejos de apuesta

Nuestro análisis sugiere que será un partido cerrado. Una apuesta inteligente es el "Empate No Acción" (Draw No Bet) a favor de Nacional por su localía, o apostar a "Menos de 10.5 tiros de esquina", ya que los clásicos de eliminación suelen ser muy tácticos y cortados en el medio campo.

Juego responsable. Las cuotas pueden variar hasta el inicio del partido. Solo para mayores de 18 años.