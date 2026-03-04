Caen presuntos responsables por el caso de Sheridan Sofía y Keyla Nicol en Barranquilla

Dos jóvenes de 17 y 18 años fueron capturados por las autoridades en relación con el caso de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 14 y 17 años, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en una zona enmontada del barrio Maranatha, en el municipio de Malambo, Atlántico.

La información fue confirmada por la Policía Metropolitana de Barranquilla en la madrugada de este miércoles 4 de marzo, tras varios días de entrevistas, seguimientos y análisis de testimonios.

Los detenidos permanecían hospitalizados desde el pasado jueves 26 de febrero, luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con el reporte oficial, el joven de 17 años ya había sido dado de alta, mientras que el de 18 continuaba bajo observación médica. Una vez las autoridades recopilaron los elementos necesarios, se procedió con las capturas.

Las investigaciones avanzaron con el apoyo de la Fiscalía y la Policía, y se reforzaron con los relatos de los familiares de las adolescentes.



¿Cómo desaparecieron Sheridan Sofía y Keyla Nicol

Según estas versiones, los dos jóvenes habrían sido quienes invitaron a las hermanas a salir el martes 17 de febrero, en medio de las celebraciones del Carnaval. La cita habría sido para asistir a una reunión en el sector de Rebolo, en Barranquilla, desde donde luego se trasladarían hacia Malambo.

Sheridan Sofía y Keyla Nicol salieron de su vivienda en el barrio La Sierrita, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, y desde esa noche no se volvió a saber de ellas. La madre contó que, horas después de su salida, intentó comunicarse para pedirles que regresaran porque ya era tarde.

Las menores respondieron con un mensaje corto, indicando que estaban bien, y desde ese momento no hubo más contacto.

Las menores duraron varios días desaparecidas

Durante los días siguientes, la familia inició una búsqueda por su cuenta y acudió a las autoridades para reportar la desaparición. En ese lapso, recibieron varias llamadas en las que les exigían una suma de 50 millones de pesos a cambio de supuesta información sobre el paradero de las jóvenes.

Ante esa situación, se dirigieron al Gaula para pedir acompañamiento, aunque aseguran que no obtuvieron una respuesta efectiva.

Dos semanas después, el sábado 28 de febrero, habitantes del barrio Maranatha, en Malambo, alertaron sobre la presencia de dos cuerpos enterrados en un solar.

Las autoridades acudieron al lugar y realizaron el procedimiento de levantamiento. El lunes 2 de marzo, Medicina Legal confirmó que se trataba de Sheridan Sofía y Keyla Nicol.

Desde entonces, los organismos de investigación aceleraron las indagaciones para establecer qué ocurrió tras la salida de las adolescentes y quiénes estuvieron con ellas por última vez.

En ese proceso, se reconstruyeron los movimientos de los jóvenes señalados, así como los recorridos que habrían hecho la noche en que las hermanas desaparecieron.

Las autoridades también analizan si los capturados tendrían relación con las llamadas en las que se pedía dinero a la familia, un elemento que ahora forma parte del expediente.

Por el momento, no se han revelado todos los detalles del proceso judicial, ya que las diligencias continúan y se espera que en las próximas horas se definan las medidas que enfrentarán los implicados.