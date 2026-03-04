Publicidad

Detalles de desaparición de hermanas en Carnaval de Barranquilla; pista en redes sociales

Detalles de desaparición de hermanas en Carnaval de Barranquilla; pista en redes sociales

Los familiares compartieron nuevos detalles sobre lo ocurrido con las hermanas que desaparecieron en el Carnaval de Barranquilla.

Dan más detalles del caso de las hermanas desaparecidas en el Carnaval de Barranquilla
Detalles de desaparición de hermanas en Carnaval de Barranquilla; pista en redes sociales
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

Siguen apareciendo detalles sobre el hallazgo de los cuerpos de Sheridan Sofía (14 años) y Keyla Nicol Hernández Noriega (17 años) en una fosa común en el barrio Maranatha, en Malambo. Lo que comenzó como una desaparición el pasado 17 de febrero, durante el Carnaval de Barranquilla, lo cual terminó en un doble feminicidio.

Los familiares en especial la madre de las menores relató que las jóvenes conocieron a dos hombres a través de Facebook el Sábado de Carnaval. La interacción no se limitó a mensajes de texto; las autoridades establecieron que mantuvieron videollamadas para programar una cita, la cual se concretó el martes siguiente, día en que fueron vistas con vida por última vez al salir de su vivienda en el barrio La Sierrita.

Puedes leer: Salieron a la luz los mensajes contra la madre de las menores fallecidas en Barranquilla

Por otro lado, la investigación ha tomado un giro crucial gracias al material probatorio hallado en un teléfono celular incautado a uno de los sospechosos. Entre las evidencias más aterradoras se encuentran mensajes de audio enviados a la madre de las menores.

“Estaba cobrando 5 millones de pesos por cada una. Se le iba a dejar en 5 millones por las dos. Pero listo. Ahí le di muerte a la primera. Ya le doy a la otra…”, se escucha en uno de los audios que hoy forman parte del expediente judicial.

De igual forma, se conoció que los criminales enviaron imágenes de la menor de 14 años a sus padres como un mecanismo de extorsión días después de haberles quitado la vida.

¿Qué más se supo en el caso de las hermanas desaparecidas en el Carnaval de Barranquilla?

Por otro lado, este miércoles 4 de marzo se presentó la captura de un adulto de 18 años y la aprehensión de un menor de 17. Ambos sujetos fueron localizados por la Policía en la clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla, donde ingresaron tras sufrir un accidente de tránsito juntos.

Puedes leer: Antecedentes inquietantes hunden a conductor del caso Diana Ospina; salpican a su familia

Una de las hipótesis judiciales sugiere que las hermanas fueron llevadas a una vivienda en Malambo donde se realizaba una fiesta con presuntos integrantes de la estructura criminal 'los Costeños, debido a que estos tenían el celular los mensajes'.

Allí, habrían sido señaladas injustamente de ser delatoras de otro grupo delincuencial, lo que habría desencadenado su asesinato el Miércoles de Ceniza. Mientras el adulto ya recibió el alta y está bajo recaudo de la Fiscalía, el menor permanece custodiado en el centro médico a la espera de una cirugía.

Mira también: Encuentran enterradas hermanas desaparecidas en Carnaval de Barranquilla: “Mamá, no moleste”

