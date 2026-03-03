Sonia, viuda de Yeison Jiménez, reaparece con una foto en el cumpleaños de su hijita

Sonia Restrepo volvió a aparecer en redes sociales en una fecha muy especial para su familia: el cumpleaños número 8 de su hija Thaliana. La celebración se dio casi dos meses después del fallecimiento de su esposo, el cantante Yeison Jiménez, y se convirtió en la primera imagen pública de la mujer desde que ocurrió la pérdida que marcó a sus seres queridos y a los seguidores del artista.

La menor celebró su día rodeada de familiares y amigos cercanos en un restaurante de la ciudad. Aunque fue una reunión sencilla, el momento estuvo cargado de significado por el contexto que atraviesa la familia.

Sonia compartió una fotografía en sus historias de Instagram, donde aparece posando junto a Thaliana, sus otros dos hijos y algunos parientes. La imagen fue reposteada posteriormente por Lina Jiménez, hermana del cantante, lo que permitió que más personas vieran cómo se encuentra la esposa del artista en esta etapa.

En la fotografía, Sonia se muestra serena, con un estilo sencillo y acompañando a su hija en una fecha que, sin duda, tuvo un valor especial. La publicación fue interpretada por muchos como un gesto de fortaleza y unión familiar, al decidir celebrar un cumpleaños en medio de un proceso personal complejo.

No hubo mensajes extensos ni declaraciones públicas; fue la imagen la que habló por sí sola.



El primer cumpleaños de Thaliana tras el fallecimiento de su padre

La celebración se realizó el lunes 2 de marzo, fecha en la que Thaliana cumplió un año más de vida. La menor tuvo una pequeña fiesta en la que compartió con personas cercanas, sin grandes lujos ni eventos masivos. El enfoque estuvo en el entorno familiar y en mantener el ambiente íntimo, como una forma de resguardar la privacidad en un momento sensible.

Sonia Restrepo ha mantenido un perfil bajo desde la muerte del artista. Antes de esta aparición, no había compartido imágenes recientes ni publicaciones relacionadas con su vida personal. Por eso, su presencia en redes llamó la atención de quienes siguen de cerca la historia de la familia Jiménez Restrepo.

La relación entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo fue conocida por el público durante varios años. Juntos formaron una familia que siempre fue mencionada por el cantante en entrevistas y presentaciones. Él se refería a sus hijos con orgullo y los destacaba como una de sus principales motivaciones.



¿Cuántos hijos tenía Yeison Jiménez?

En total, la pareja tuvo tres hijos. La mayor fue adoptada por el cantante, ya que Sonia tenía una bebé de dos años cuando iniciaron su relación. Posteriormente nació Thaliana, quien ahora cumplió 8 años, y más adelante llegó Santiago, el menor de la familia, que está próximo a cumplir 2 años.

El vínculo entre el artista y sus hijos fue una constante en su carrera. En varias ocasiones, Yeison Jiménez hablaba de Thaliana en medios de comunicación y la mencionaba como parte fundamental de su vida. Incluso, durante el primer homenaje que se le realizó en el Movistar Arena de Bogotá, la menor sorprendió al público al tomar la palabra y decir una frase que quedó grabada en la memoria de muchos: “Padre no es el que engendra, padre es el que cría”.

Esa escena reforzó la imagen de una familia unida, más allá de los escenarios y la fama. Por eso, la reciente fotografía de Sonia Restrepo junto a sus hijos no pasó desapercibida. Para muchos seguidores, fue una forma de ver cómo la familia continúa con su día a día, apoyándose entre sí en fechas importantes como un cumpleaños.