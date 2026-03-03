Juan Carlos Pinzón da a conocer su talento oculto y deja a todos sorprendidos: ¿cantar?

Juan Carlos Pinzón, el precandidato presidencial quien va a participar en la Gran Consulta por Colombia este 8 de marzo pasó por El Klub de La Kalle, en donde reveló varios aspectos de su vida privada, más allá de la persona que supo ser Ministro de Defensa durante el año 2011-2015.

Pese a eso, una de las primeras preguntas que hicieron los integrantes de la mesa fue sobre sus talentos ocultos, en especial tras mostrar una colega suya en la Gran Consultada cantando en días previos a terminar la campaña. Por lo cual explicó que no es parecido a su compañera.

Puedes leer: Juan Carlos Pinzón revela qué era lo que le quitaba el sueño durante el gobierno Santos



Ante esta situación, el ex Ministro de Defensa confesó que es "malo" para el fútbol, al punto que esta situación lo terminó frustrando y que de niño le iba mal declarando en el tema de la ópera, confesó que su fuerte siempre fue la lectura. Y que realmente su ver era con relación a mandar



Mi talento es mandar,y es el talento que tengo. Me da pesar decirlo pero no tengo talentos”. Sin embargo, explicó que siempre se relaciona más con las lecturas. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se habló de música y siguiendo la tónica mencionó que: "Un buen whisky y les canto una ranchera", sentenció.



¿Qué más reveló Juan Carlos Pinzón?

Siguiendo la tónica de la entrevista Juan Carlos Pinzón sin un trago decidió realizar una interpretación de "Mujeres Divinas". Entre risas y aplausos, el exministro entonó: "A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar... ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer?".

Puedes leer: El artista que Daniel Quintero traería a Colombia si gana la Presidencia

Pese a esto, reconoció que no es bueno para bailar ni para hacer videos con "cara de animal", dejó claro que su verdadera vocación es mandar y gobernar, esto con miras de ganar la consulta el domingo 8 de marzo, para ser candidato presidencial en mayo.

Publicidad

Sumado a esto, el ex Ministro también confesó a la mesa que prefiere dormir con una pijama de cuadritos, esto debido a que comentó que eso de dormir desnudo le da calor y teme a un terremoto, pero eso si le gusta sentirse cómodo cuando utiliza esta prenda en su casa.

Publicidad

De igual forma, afirmó que gasta 20 minutos en el baño viendo los highlights del Liverpool y de su amado Millonarios y que después que se quita la corbata y el traje, se considera como una persona sencilla y muy transparente.

Mira también: Juan Carlos Pinzón explica por qué le dijo a Petro “HP” y da detalles inéditos