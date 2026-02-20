Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
SALARIO MÍNIMO 2026
ÚLTIMO CHAT DE CRISTIAN MARTÍN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El político que David Luna no puede ver ni en pintura: "Ni un guayabo con él"

El político que David Luna no puede ver ni en pintura: "Ni un guayabo con él"

En una dinámica picante en El Klub de La Kalle, el candidato presidencial se destapó y confesó a quiénes prefiere tener bien lejos.

El político que David Luna no puede ver ni en pintura: "Ni un guayabo con él"
El político que David Luna no puede ver ni en pintura: "Ni un guayabo con él"
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

En una charla sin filtros en El Klub de La Kalle, el político bogotano David Luna se sometió a un interrogatorio rápido donde dejó claro que en su mundo no todos son bienvenidos, especialmente ciertos personajes que él define como "magos" del engaño.

Directo al grano, cuando le preguntaron con quién no compartiría ni un trago ni una resaca, David no dudó un segundo en señalar a uno de los pesos pesados de la política tradicional.

Te puede interesar: El artista que Daniel Quintero traería a Colombia si gana la Presidencia

"No pasaría un Guayao por ningún motivo con Roy Barreras. Con por ningún motivo". ¡Pum! Así de contundente fue. Pero la cosa no paró ahí.

Luna tiene a Roy y a Armando Benedetti en un concepto bastante particular, comparándolos incluso con los "terians" o seres camaleónicos: "Ese man es un mago... Engaña con más facilidad mirando los ojos Roy que cualquiera".

Pero si tú crees que Roy es el único en su lista negra, prepárate. David también mostró su total rechazo hacia figuras que han manchado el nombre del país con escándalos de corrupción.

Te puede interesar

  1. Paloma Valencia da detalles de las manchas en el rostro de Uribe
    Paloma Valencia da detalles de las manchas en el rostro de Uribe; ¿es cáncer de piel?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Nación

    Paloma Valencia da detalles de las manchas en el rostro de Uribe; ¿es cáncer de piel?

  2. Paloma Valencia revela su relación con María Fernanda Cabal
    Paloma Valencia revela cómo quedó su relación con Cabal: ¿ya no se hablan?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Nación

    Paloma Valencia revela cómo quedó su relación con Cabal; ¿ya no se hablan?

Mencionó con nombre y apellido a Emilio Tapia, a quien calificó de "cafre" por haberse robado recursos del estado en repetidas ocasiones. De hecho, fue tan tajante que aseguró:

Puedes leer: Daniel Quintero rompe el silencio y da detalles sobre las amenazas contra su vida

Publicidad

"Si yo me encuentro un corrupto como el cafre del Emilio Tapias... ¿a cuenta de qué voy a cruzarme en un andén con él y saludarlo? Yo sí quiero que él sepa que a mí ese mano, digamos, no me pasa".

Incluso en la dinámica de una sola palabra, cuando le preguntaron por el político que debería desaparecer porque no hace nada, David lanzó un dardo hacia el pasado:

Publicidad

"Ya murió Samuel Moreno". Para Luna, la política no es un juego de apariencias, y por eso propone medidas radicales como la cadena perpetua para quienes se roben la plata de la salud o de la comida de los niños.

Te puede interesar

  1. Daniel Daza revela quién es el verdadero TIGRE, ¿Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella?
    Daniel Daza revela quién es el verdadero TIGRE, ¿Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella?
    Foto: Redes de Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella
    Nación

    Daniel Daza revela quién es el verdadero TIGRE, ¿Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella?

  2. De la Espriella propone 7 megacárceles al estilo Bukele
    De la Espriella propone 7 megacárceles al estilo Bukele
    /Foto: La Kalle / AFP
    Noticias

    De la Espriella propone 7 megacárceles al estilo Bukele, sin señal y en medio de la nada

A diferencia de los "camaleones" que critica, David se siente identificado con la lealtad de un perro y asegura que su campaña se basa en la decencia y en no hacerle zancadillas a nadie.

Tú podrás verlo con su camisa de código QR promocionando su programa de gobierno, pero ten por seguro que en ese QR no encontrarás espacio para los que él considera que han traicionado la confianza de los colombianos.

Mira la entrevista completa aquí:

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Elecciones presidenciales

Política

El Klub

La Kalle

Chismes de famosos