El político que David Luna no puede ver ni en pintura: "Ni un guayabo con él"

En una charla sin filtros en El Klub de La Kalle, el político bogotano David Luna se sometió a un interrogatorio rápido donde dejó claro que en su mundo no todos son bienvenidos, especialmente ciertos personajes que él define como "magos" del engaño.

Directo al grano, cuando le preguntaron con quién no compartiría ni un trago ni una resaca, David no dudó un segundo en señalar a uno de los pesos pesados de la política tradicional.

"No pasaría un Guayao por ningún motivo con Roy Barreras. Con por ningún motivo". ¡Pum! Así de contundente fue. Pero la cosa no paró ahí.



Luna tiene a Roy y a Armando Benedetti en un concepto bastante particular, comparándolos incluso con los "terians" o seres camaleónicos: "Ese man es un mago... Engaña con más facilidad mirando los ojos Roy que cualquiera".

Pero si tú crees que Roy es el único en su lista negra, prepárate. David también mostró su total rechazo hacia figuras que han manchado el nombre del país con escándalos de corrupción.

Mencionó con nombre y apellido a Emilio Tapia, a quien calificó de "cafre" por haberse robado recursos del estado en repetidas ocasiones. De hecho, fue tan tajante que aseguró:

"Si yo me encuentro un corrupto como el cafre del Emilio Tapias... ¿a cuenta de qué voy a cruzarme en un andén con él y saludarlo? Yo sí quiero que él sepa que a mí ese mano, digamos, no me pasa".

Incluso en la dinámica de una sola palabra, cuando le preguntaron por el político que debería desaparecer porque no hace nada, David lanzó un dardo hacia el pasado:

"Ya murió Samuel Moreno". Para Luna, la política no es un juego de apariencias, y por eso propone medidas radicales como la cadena perpetua para quienes se roben la plata de la salud o de la comida de los niños.

A diferencia de los "camaleones" que critica, David se siente identificado con la lealtad de un perro y asegura que su campaña se basa en la decencia y en no hacerle zancadillas a nadie.

Tú podrás verlo con su camisa de código QR promocionando su programa de gobierno, pero ten por seguro que en ese QR no encontrarás espacio para los que él considera que han traicionado la confianza de los colombianos.

