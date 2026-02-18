Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Daniel Quintero rompe el silencio y da detalles sobre las amenazas contra su vida

Daniel Quintero rompe el silencio y da detalles sobre las amenazas contra su vida

El exalcalde de Medellín habló en El Klub de La Kalle sobre las amenazas que ha recibido y cómo esto limitó varios aspectos de su vida.

Daniel Quintero habla de amenazas en su contra
Daniel Quintero rompe el silencio y da detalles sobre las amenazas contra su vida
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Durante su pasó por el Klub de La Kalle, el precandidato presidencial, Daniel Quintero, dejó fríos a la mesa de trabajo al confesar que es blanco de amenazas contra su vida. Tanto es así que él se calificó como una de las figuras políticas más vulnerables del país en este momento, debido a las confrontaciones que ha tenido.

"Quizás yo soy una de las personas más amenazadas en este país con varios intentos de homicidio", reveló el exalcalde de Medellín, así mismo, explicó que el peligro no solo se limita a insultos en la calle, sino a planes estructurados para acabar con su vida por diferentes grupos delictivos.

Puedes leer: Daniel Quintero revela cuántos millones de pesos está gastando en su campaña presidencial

Tanto es así que durante la conversación confesó que alcanzó a detectar que en una consulta anterior, unos sicarios habrían sido contratados para quitarle la vida en un hotel, según el plan consistía en que "cuando yo estuviera durmiendo iban a bajar a mi habitación y te iban a tumbar la puerta, me iban a quitar la vida".

Pese a esto, explicó que gracias a información de la policía, este atentado pudo ser evitado en la ciudad de Valledupar. Sin embargo, pese a este tipo de situaciones, el precandidato presidencial tuvo que tomar medidas para proteger su vida.

¿Qué medidas tuvo que tomar Daniel Quintero para proteger su vida?

Sin embargo, según Daniel Quintero, la amenaza actual es incluso más grave que en el pasado. Debido a esto, tuvo que modificar drásticamente su agenda pública y su forma de hacer política en el territorio nacional.

Puedes leer: "Estás aburrido de estar vivo, ome": Daniel Quintero a vendedores ambulantes

"En esta elección particularmente hay más preocupación que en la anterior... Yo he restringido mucho los viajes porque sé que hay una amenaza latente; me quieren quitar la vida", confesó con seriedad.

Al ser consultado sobre quiénes estarían detrás de estos planes, el candidato señaló a los extremos políticos, asegurando que su independencia lo hace "incómodo" tanto para la extrema derecha como para la extrema izquierda, en donde recalcó que también se debe a su trabajo durante la alcaldía de Medellín.

"Me atrevería a decir que hay extremos, los dos que quieren sacarme ahí... soy incómodo para los poderes en general", puntualizó, puntualizó el precandidato, además recalcó Esta situación subraya la tensa atmósfera de polarización que rodea su candidatura y los riesgos personales que implica su aspiración a la presidencia.

Mira la entrevista completa: “Presidente Petro se equivocó”: Daniel Quintero revela lo que piensa sobre el caso de Kevin Acosta

