Armando Benedetti es retado a publicar conversación con Presidente Petro: “Soy mal hablado”

Durante su reciente visita al programa El Klub de La Kalle 96.9 FM, el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a ser centro de atención al referirse con humor y algo de ironía, a su estilo de comunicación y a los rumores sobre su relación con la exjefa de gabinete, Laura Sarabia.

En la entrevista, Jhovanoty, director del programa, no se guardó nada y le preguntó sin rodeos: “¿Cuál es el verdadero problema que usted tiene con Laura Sarabia?” .

Benedetti respondió con calma y pidió al equipo del programa que lo ayudaran a aclarar la situación. “Laura es la que saca trinos y me ataca. No encontrarán ni un solo trino mío donde yo la ataque. Para pelear se necesitan dos, y yo no estoy en esa disposición” , explicó el ministro, tratando de ponerle freno a las especulaciones.

¿Armando Benedetti mostró su conversación con el presidente Petro?

El momento más picante de la charla llegó cuando Jhovanoty, imitando la voz del presidente Gustavo Petro, lanzó un reto inesperado: “Dígale que si es capaz de mostrar la última conversación que tuvo conmigo por WhatsApp” , haciendo alusión a un supuesto pedido de Laura Sarabia. Benedetti soltó la carcajada y respondió con sinceridad, pero sin caer en provocaciones.

Entrevista Armando Benedetti La Kalle Foto: Captura de video

“Lo que he aprendido es que cualquier transcripción de una conversación privada es terrible. Y si hablamos de audios, creo que los más famosos del país son los míos. Lo único que queda claro ahí es que soy mal hablado” , reconoció entre risas.

La entrevista siguió con un tono distendido, y el imitador del presidente Petro remató la escena diciendo: “ Uno escucha un audio de Benedetti y no sabe si es un mensaje de WhatsApp o una canción de Jimmy Gutiérrez” . Las risas no se hicieron esperar en la cabina del programa.

Benedetti aprovechó para explicar que su forma de hablar en privado no representa necesariamente su postura política o institucional, ya que muchas veces sus expresiones surgen del calor del momento. “Eso no es un discurso oficial, ni una entrevista preparada. Son charlas privadas que se sacan de contexto”, dijo.

El Ministro del Interior Armando Benedetti estuvo en El Klub de La Kalle /Foto: La Kalle

A lo largo de su carrera, Armando Benedetti ha sido conocido por su estilo directo y poco convencional, algo que él mismo no niega. Durante la conversación dejó claro que, aunque sus audios se vuelvan virales, no tiene nada que ocultar.

“No voy a negar cómo hablo en privado. Pero eso no significa que todo lo que diga en esas conversaciones defina mi gestión como ministro” , sentenció.

Revive acá la entrevista completa con el ministro Armando Benedetti: