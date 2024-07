Esto cuesta el lujoso vestido que lució Laura Sarabia, ¿se consigue en Temu?

Laura Sarabia, una de las mujeres más influyentes del Gobierno colombianoy seleccionada por Forbes en 2023 como una de las 100 mujeres más poderosas de Colombia, fue el centro de atención durante la conmemoración del 20 de julio en la instalación de una nueva legislatura en el Congreso de la República.

No fue su discurso ni su gestión lo que captó la atención, sino el traje que eligió para la ocasión. El presidente Gustavo Petro recorrió la Plaza Núñez acompañado por la vicepresidenta Francia Márquez y otros funcionarios de Gobierno hacia el Congreso para dar inicio formal a las sesiones ordinarias, sin la tradicional alfombra roja.

Entre los asistentes Sarabia destacó no solo por su rol como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sino también por su atuendo.

Sarabia lució un traje de dos piezas compuesto por un vestido largo y un saco elegante, ambos de color azul oscuro con detalles en blanco. El conjunto, adquirido en la tienda en línea Baum und Pferdgarten, tiene un valor total de 418 euros, equivalente a más de 1,8 millones de pesos colombianos, considerando la tasa de cambio vigente.

Publicidad

En el portal web de la tienda danesa, el cárdigan cuesta 219 euros, mientras que la falda está valorada en 199 euros. Este precio excluye los accesorios que también formaron parte de su vestuario para el evento.

La elección del lujoso conjunto generó una avalancha de críticas y burlas en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron no solo el costo del traje, sino también su origen, especulando que había sido adquirido en plataformas de comercio electrónico como Temu, conocida por sus precios más bajos. No obstante, no hay evidencia que sugiera que Sarabia compró el traje en algún sitio distinto a la mencionada tienda danesa.

Publicidad

El traje está compuesto por una prenda superior de punto elástico con cuello y botones grandes, y una falda midi con cintura elástica, bolsillos frontales y dobladillo con flecos, fue tema de conversación en las redes. Algunos usuarios no dudaron en ofrecer "consejos" sobre cómo debería vestirse alguien en su posición, comparándola con figuras públicas internacionales.

No es la primera vez que Sarabia luce prendas de alto costo en eventos oficiales. En una ocasión anterior, durante un evento de Asobancaria en Cartagena, la funcionaria llevó unos zapatos marca Ferragamo valorados en 4,3 millones de pesos.

La controversia sobre su vestimenta refleja la atención y escrutinio constante al que están sujetos los funcionarios públicos, especialmente en eventos de alta visibilidad como la instalación de la legislatura del Congreso. Laura Sarabia, con su elección de vestuario, sin duda se robó el protagonismo y generó un debate sobre la moda y el gasto en la esfera política.

Estos fueron algunos de los memes de las redes sociales

¿Con toda la plata pública que se ha embolsillado administrando la tesorería del Cambio, compra la ropa por TEMU? Jajajajajaja no hay derecho esta Coya!



😂😂😂 pic.twitter.com/RqlqBmrHjX — Daniela Hurtado (@danyhurtado99) July 22, 2024

Publicidad

¿ A LAURA SARABIA, QUIÉN LE PRESTÓ EL VESTIDO?

PORQUÉ LA MUERTA SI ERA MÁS GRANDE QUE ELLA. pic.twitter.com/atKYNzJ2bn — Nury Uribe (@NuryUribe2023) July 21, 2024

Laura Sarabia se compró el traje de Kiko en TEMU pic.twitter.com/Xyfgz3OKU2 — Los Chompos (@ChomposX) July 22, 2024

Publicidad

Mira también: Colombianos optan por este país en lugar de EEUU