Leo Cuervo, señalado de marihuanero por el ministro Benedetti: “Pa’ quedados como usted”

Durante una entrevista en el programa El Klub de La Kalle 96.9 FM, con Jhovanoty, Leo Cuervo y Manuela Cardona, el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, protagonizó un momento lleno de humor, indirectas y respuestas polémicas.

En medio de la conversación sobre su gestión y su vida personal, un cruce de palabras con el comediante Leo Cuervo desató carcajadas.

El ministro asistió al programa para hablar de su papel en la reforma laboral, su postura frente a las drogas y cómo ha manejado las críticas de la opinión pública, entre otros temas. En medio del diálogo, Leo Cuervo le preguntó cómo enfrenta el rechazo en escenarios públicos como los estadios.

Benedetti confesó que alguna vez ha sido tildado de corrupto, pero que desde que es ministro ha intentado mantener la calma. Aun así, admitió que su carácter lo ha llevado, en ocasiones, a responder con groserías. “Estoy trabajando en no dar papaya” , dijo, asegurando que hoy en día prefiere guardar silencio ante las críticas.

¿Una broma con sabor a marihuana?

El momento más viral de la entrevista surgió cuando el director del programa, Jhovanoty, abordó el tema del consumo de sustancias. Entre risas, le preguntó al ministro si en su proceso de rehabilitación solo había probado “polvo blanco” o si había experimentado con otras sustancias.

Benedetti, con tono bromista, respondió entre carcajadas: “Uy, ¿pero qué experiencia tienes tú?”. Fue entonces cuando Leo Cuervo soltó un comentario sobre el efecto del “tussi”, a lo que Jhovanoty corrigió diciendo que se refería a la “tusa”.

En medio del juego de palabras, Jhovanoty le pregunta a Benedetti si le ha "pegado a la marimba", en tono sarcástico y señalando a Leo Cuervo, comentó: “Eso es para personas más quedadas como este muchacho” , insinuando entre risas que Cuervo podría ser consumidor de marihuana.

El Ministro del Interior Armando Benedetti estuvo en El Klub de La Kalle /Foto: La Kalle

El estudio estalló en risas. Leo Cuervo, sin quedarse callado, replicó: “Ve, pues, terminé yo de marihuanero” . Luego agregó: “Y mi mamá toda orgullosa viendo el programa, diciendo ‘¡ese es mi hijo, entrevistando a un ministro!’… y el ministro diciéndome baretero” . Benedetti, sin perder la chispa, aclaró: “No, no, no. Yo no dije que lo fuera… sólo que tenía potencial” .

Antes de finalizar la charla, Manuela Cardona le preguntó al ministro si consideraba un error haber expuesto tanto su vida privada durante su carrera política. Benedetti fue enfático: “Yo no he mostrado nada, se meten conmigo en todo. Todo lo que me inventan es impresionante” .

Reconoció que al principio esas invenciones le dolían, pero que con el tiempo ha aprendido a reírse. “ Para qué seguir hablando de cosas que no son ciertas. No me voy a clavar el cuchillo yo solito” , concluyó entre chistes, dejando claro que su estilo directo y sin filtros sigue dando de qué hablar.

Revive acá la entrevista completa: