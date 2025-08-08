En vivo
¿Por qué hospitalizaron a Petrona Martínez? Las enfermedades que padece

¿Por qué hospitalizaron a Petrona Martínez? Las enfermedades que padece

Petrona Martínez permanece hospitalizada en Cartagena; su familia sigue de cerca la evolución de la artista, quien en el pasado enfrentó una isquemia cerebral e hipertensión arterial.

