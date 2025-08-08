Publicidad

La Kalle  / Petrona Martínez

Petrona Martínez

Petrona Martínez, cantante colombiana

  • ¿Por qué está hospitalizada Petrona Martínez?
    ¿Por qué está hospitalizada Petrona Martínez?
    /Foto: Facebook Petrona Martínez
    Entretenimiento

    ¿Por qué hospitalizaron a Petrona Martínez? Las enfermedades que padece

    Petrona Martínez permanece hospitalizada en Cartagena; su familia sigue de cerca la evolución de la artista, quien en el pasado enfrentó una isquemia cerebral e hipertensión arterial.

  • Preocupación por salud de Petrona Martínez
    Preocupación por salud de Petrona Martínez
    /Foto: Facebook Petrona Martínez
    Entretenimiento

    Preocupación por salud de Petrona Martínez: la Reina del Bullerengue permanece hospitalizada

    La cantante Petrona Martínez permanece hospitalizada en Cartagena y su familia sigue de cerca su evolución médica.