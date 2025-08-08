¿Vuelve la leyenda? Jean Carlos Centeno insinúa su regreso al Binomio de Oro

Jean Carlos Centeno es reconocido como una de las voces más emblemáticas del vallenato romántico, gracias a su interpretación de temas que han dejado huella en este género musical. Entre sus canciones más recordadas figuran Olvídala, Me ilusioné, Cómo te olvido, Mi segunda vida y Ayer y hoy, entre muchas otras que se han convertido en clásicos.

Con una trayectoria artística que supera los 25 años, Centeno se ha posicionado como uno de los intérpretes más destacados del vallenato tanto en Colombia como a nivel internacional. Su estilo cargado de sentimiento y su manera particular de cantar le han otorgado el reconocimiento de ser una de las mejores voces del género.

Aunque ha desarrollado una exitosa carrera como solista, gran parte del público aún lo asocia con su paso por el Binomio de Oro de América, agrupación a la que ingresó en 1993 tras el fallecimiento de Rafael Orozco.

En ese momento, Israel Romero decidió continuar con el proyecto, incorporando nuevas voces, entre ellas la de Jean Carlos, quien permaneció en el grupo hasta 2006. Recientemente, una publicación del propio Centeno en redes sociales encendió las especulaciones sobre un posible regreso al Binomio de Oro.



¿Regresará Jean Carlos Centeno al Binomio de Oro?

Tras el anuncio de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata de que la edición número 59 rendirá homenaje a Rafael Orozco, Israel Romero y el Binomio de Oro, Centeno utilizó sus redes para felicitarlos y agradecerle al reconocido acordeonero por haberle abierto las puertas en sus inicios.

“Espero que Dios te llene de juventud, salud y que tu talento nunca se apague. Aunque nuestras labores nos hayan distanciado, siempre te llevo en mi corazón. Aun cuando dejé el grupo, vivo y viviré agradecido por creer en mí y en mis locuras. Extraño al Binomio, pero estoy bien donde estoy. Gracias a lo que aprendí bajo tu dirección, sigo aprendiendo, Pollo”, expresó el cantante.

Además, dejó entrever que su historia con el grupo aún no ha terminado y hasta bromeó con la idea de volver. “Recibo con alegría la noticia de tu merecido homenaje. Te quiero mucho, mi negro. Si me aumentas $500.000 regreso al Binomio. Tranquilo, Pollo, en cualquier momento volvemos a hacer historia; aún tenemos mucho que dar al folclor”, añadió.

Ante estas palabras, Israel Romero le respondió con afecto: “Tú nunca has salido del Binomio de Oro. Te esperamos en tarima para el homenaje. Aquí te amamos”, comentó el acordeonero.

Festival Vallenato 2026: homenaje al Binomio de Oro

La edición número 59 del Festival Vallenato se celebrará en Valledupar del 29 de abril al 2 de mayo de 2026, y se espera que miles de personas lleguen a la ciudad para vivir esta fiesta musical. La Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata confirmó que el homenaje estará dedicado a Israel Romero, Rafael Orozco y al Binomio de Oro, una decisión tomada por unanimidad por su Junta Directiva.

