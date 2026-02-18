Daniel Quintero revela cuántos millones de pesos está gastando en su campaña presidencial

En una entrevista exclusiva con El Klub de La Kalle, el precandidato presidencial Daniel Quintero reveló detalles inéditos sobre las finanzas de su actual carrera hacia la Casa Nariño. A pesar de las críticas y los rumores sobre su patrimonio, aseguró que su campaña es, actualmente, la que cuenta con menos recursos económicos en la contienda.

Tanto es así que según el exalcalde de Medellín, se ha enfrentado a múltiples trabas administrativas que han limitado su capacidad de gasto. En donde comentó que no ha podido abrir una cuenta bancaria para poder solicitar los préstamos que tiene permitido.

Puedes leer: VIDEO: Daniel Quintero boleteará a empresaria que señala de robarle el celular en la ANDI



Uno de los puntos que también reveló fue que mientras que el tope máximo permitido para las campañas presidenciales en Colombia es de 19,000 millones de pesos, Daniel Quintero afirmó que su equipo está muy lejos de esa suma. "Esta campaña es la campaña que menos plata está gastando... nosotros no hemos llegado ni al 3% de ese gasto".



Por lo cual, explicó que eso significa que, según sus cálculos, la inversión actual no superaría los 570 millones de pesos, una cifra significativamente baja para una aspiración nacional.



¿Por qué Daniel Quintero no ha podido usar más dinero?

El precandidato atribuyó esta falta de recursos a una supuesta persecución que le ha impedido operar con normalidad. Según Daniel Quintero denunció que los bancos han demorado excesivamente la apertura de sus cuentas oficiales, lo cual es un requisito legal para realizar cualquier gasto de campaña.

Puedes leer: Sorprendente confesión de Daniel Quintero sobre experiencia con ChatGPT: "Me salvó"

"Estamos a 19 días de las elecciones y todavía no tenemos cuenta... los bancos están muy lentos en abrirnos la cuenta bancaria", señaló con frustración. Además, enfatizó que no cuenta con sedes físicas ni con grandes estrategas, desmintiendo versiones que sugieren lo contrario.

Publicidad

De igual forma, el exalcalde de Medellín comparó su situación con la de otros competidores, mencionando específicamente a Roy Barreras, de quien dijo que está "gastándose miles de millones de pesos y tiene maquinarias".

Pese a esto los integrantes de la mesa le preguntaron sobre su riqueza en el exterior, ante esto el candidato fue enfático: "No tengo plata... dicen que tengo oro, que tengo bitcoins... no tenemos sede, no tenemos estrategas, no tenemos nada de esas cosas". Aclarando así varios temas relacionados con su campaña electoral.

Publicidad

Mira la entrevista aquí: “Presidente Petro se equivocó”: Daniel Quintero revela lo que piensa sobre el caso de Kevin Acosta