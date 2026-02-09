Paloma Valencia revela cómo quedó su relación con Cabal; ¿ya no se hablan?

Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, quien este próximo domingo 8 de marzo definirá si va a primera vuelta o no, pasó por El Klub de La Kalle y despejó todas las dudas sobre el supuesto rifirrafe con su compañera de partido, María Fernanda Cabal, tras ser escogida como representante de su partido político.

Durante una entrevista, donde los integrantes de la mesa, le preguntaban entre crispetas de sal y de dulce, la exsenadora aclaró si el partido está fracturado o si la "pelea" por la candidatura dejó heridas abiertas, esto debido a la candidatura presidencial en su momento de Cabal, Paola Holguín y de ella.

Sin embargo, al ser consultada sobre si todavía quiere a sus colegas, Valencia fue enfática: "Ah, yo amo mis dos generalas todavía... yo soy de amores eternos". Con esto, quiso bajarle el tono a los rumores de una división profunda tras la elección interna del candidato del partido, un proceso que muchos calificaron de tormentoso.



Pese a esto, la senadora reconoció que los procesos políticos no son fáciles, especialmente cuando se invierte tanto esfuerzo en una aspiración. "Es que cuando usted le ha metido mucho tiempo a su vida... para ganarse una candidatura, pues no tenerla es difícil y obviamente cuesta trabajo". Sin embargo, desmintió tajantemente que exista una "Guerra de las Galaxias" con Cabal, asegurando que cualquier duda fue aclarada en su momento.



¿Cómo está la relación entre Paola Valencia y María Fernanda Cabal?

Sumado a esto, explicó que uno de los puntos más polémicos fue la transparencia de las encuestas internas. Ante las críticas de Mafe Cabal sobre la limpieza del proceso, Paloma defendió la legitimidad de su victoria: "La elección es absolutamente transparente, el partido ha publicado todo... tres encuestas salieron antes que esas y mostraban que yo le iba a ganar".

De igual forma, afirmó que el debate sobre la transparencia es "inoficioso" y el partido se mantiene como una estructura sólida. Pese a la salida de Cabal de la agrupación política.

Para cerrar el tema, Paloma Valencia definió al Centro Democrático como un partido "monolítico" que posee una disciplina reconocida por todos. Incluso, en una dinámica de fotos, calificó a María Fernanda Cabal como alguien "de dulce", aunque admitió que la gente suele verla con un temperamento más fuerte.

