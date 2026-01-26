María Fernanda Cabal sale del Centro Democrático; inconforme con Paloma Valencia

Una nueva fractura sacude al Centro Democrático. La senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, anunciaron su salida de la colectividad tras expresar serios cuestionamientos al proceso interno que derivó en la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del partido.

La decisión fue comunicada mediante una carta enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Aunque el documento aparece firmado únicamente por Lafaurie, en su contenido se deja constancia de que la determinación fue tomada de manera conjunta con Cabal, su esposa y una de las figuras más visibles del uribismo en el Senado.

En la misiva, Lafaurie sostiene que el procedimiento de selección del candidato presidencial presentó presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneraron el debido proceso partidista. Entre los reparos expuestos se menciona la falta de comités de garantías electorales, la ausencia de reglas claras, mecanismos de impugnación y sistemas de trazabilidad. “El procedimiento careció de garantías mínimas, lo que constituyó una violación grave al debido proceso partidista”, se lee en el documento.



Uno de los puntos que generó mayor inconformidad fue la incorporación de Miguel Uribe Londoño al proceso, situación que, según Lafaurie, debió estar debidamente reglamentada y reportada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para asegurar transparencia y legalidad en la selección.



Pese a las críticas, Lafaurie aclaró que su salida del partido no busca afectar el proceso ya concluido ni la candidatura de Paloma Valencia. Por el contrario, afirmó que tanto él como Cabal respetarán los acuerdos iniciales y respaldarán su aspiración presidencial. “No queremos afectar el proceso interno que seleccionó a Paloma Valencia como candidata. Apoyaremos su aspiración, pero sentimos que no tenemos espacio en el Centro Democrático”, señaló.

En la carta también se plantea una salida política alternativa: una escisión del partido que permita a María Fernanda Cabal conformar un nuevo movimiento político, de acuerdo con los estatutos del Centro Democrático y las normas vigentes del CNE. Según Lafaurie, esta sería una forma “digna” de cerrar su ciclo dentro de la colectividad.



La respuesta del Centro Democrático

La reacción del partido no se hizo esperar. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, respondió públicamente a través de su cuenta de X, donde recordó que ya había fijado su posición sobre el tema en un mensaje publicado el pasado 17 de diciembre de 2025.

Vallejo remitió a un comunicado oficial del partido en el que se divulgaron los resultados de una auditoría al proceso de selección del candidato presidencial. Según dicho informe, “no se detectaron irregularidades en el proceso de la encuesta” que llevó a la designación de Paloma Valencia.

El episodio deja en evidencia tensiones internas en una de las principales fuerzas de oposición del país, justo en un momento clave de definiciones políticas. Mientras Cabal y Lafaurie se preparan para emprender un nuevo camino, el Centro Democrático enfrenta el reto de mantener la cohesión de sus bases de cara al próximo ciclo electoral.