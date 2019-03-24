En vivo
La Kalle  / Maria Fernanda Cabal

Maria Fernanda Cabal

  • Luisa Postres, hija de María Fernanda Cabal
    Luisa Postres, hija de María Fernanda Cabal
    Sociedad

    Luisa Postres, hija de María Fernanda Cabal, le tocó agachar cabeza tras embarrada

    Luisa Postres, hija de la senadora María Fernanda Cabal, pidió disculpas tras la polémica por una oferta de trabajo en su emprendimiento que fue criticada por exigir demasiadas funciones.

  • María Fernanda Cabal deja boquiabierto a más de uno con foto de álbum 'secreto'; como modelo
    María Fernanda Cabal
    Foto: Instagram de María Fernanda Cabal
    Farándula

    María Fernanda Cabal deja boquiabierto a más de uno con foto de álbum 'secreto'; como modelo

    La senadora y precandidata, conocida por su firme discurso político, ofreció a sus seguidores un vistazo íntimo a su pasado, incluyendo postales de su niñez, juventud y su matrimonio.

  • Revelan VIDEO de encuentro entre viuda de Miguel Uribe y María Fernanda Cabal en funeral
    Miguel Uribe, María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal
    Foto: Redes de María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona
    Nación

    Revelan VIDEO de encuentro entre viuda de Miguel Uribe y María Fernanda Cabal en funeral

    Las imágenes del polémico saludo en el Capitolio Nacional reavivan el debate sobre las supuestas amenazas y el rol de un micrófono "olvidado" en la despedida del exsenador.

  • María Fernanda Cabal cuestiona ausencia presidencial tras cirugía estética de Petro
    María Fernanda Cabal cuestiona ausencia presidencial tras cirugía estética de Petro
    Foto: Instagram @gustavopetrourrego y @mariafernandacabal
    Nación

    Así reaccionó María Fernanda Cabal tras cirugía estética de Petro: “No hubo presidente”

    La senadora criticó la falta de transparencia del presidente Gustavo Petro, tras confirmarse que se sometió a un lifting facial en Semana Santa sin informar oficialmente al país.

  • María Fernanda Carrascal en El Klub de La Kalle
    María Fernanda Carrascal en El Klub de La Kalle
    Foto: La Kalle
    Nación

    ¿Cómo reconocer a un 'mamerto'? María Fernanda Cabal responde

    La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal abordó su visión sobre la burocracia estatal y una curiosa dinámica en la que opinó sobre cómo identificar a un 'mamerto'.

  • María Fernanda Cabal responde sobre la inseguridad y su visión sobre el futuro de Colombia
    María Fernanda Cabal responde sobre la inseguridad y su visión sobre el futuro de Colombia
    Foto: La Kalle
    Nación

    María Fernanda Cabal reacciona a propuesta de cortar las manos a ladrones

    La precandidata presidencial María Fernanda Cabal reveló sus puntos de vista sobre la lucha contra la inseguridad y su relación con el presidente Gustavo Petro.

  • "Petro estaba más que enmarihuanado": María Fernanda Cabal sobre tensiones con Trump
    "Petro estaba más que enmarihuanado": María Fernanda Cabal sobre tensiones con Trump
    Foto: La Kalle y AFP
    Nación

    "Petro estaba más que enmarihuanado": María Fernanda Cabal sobre tensiones con Trump

    La senadora criticó duramente el manejo del presidente colombiano en la crisis con Donald Trump y sugirió que debería someterse a exámenes médicos.

  • María Fernanda Cabal, senadora de Colombia
    María Fernanda Cabal, senadora de Colombia
    /Foto: AFP
    Virales

    ¿María Fernanda Cabal será la próxima Presidente de Colombia?

    Una reconocida vidente colombiana indicó que en sus predicciones ve a una mujer como futura mandataria, pero hubo un detalle que apunta a que puede ser la integrante del Centro Democrático.

  • 1.png
    María Fernanda Cabal discute con ambientalistas
    /Foto: captura de video
    Noticias

    VIDEO: María Fernanda Cabal se 'salió de los chiros' y enfrentó a ambientalistas en pleno Congreso

    La senadora puso en tela de juicio el Acuerdo de Escazú, proyecto que ambientalistas y algunos congresistas piden sea ratificado.

  • Sin título.png
    Juan José Lafaurie, hijo de la senadora y de José Félix Lafaurie
    /Foto: Instagram
    Noticias

    "Sin Uribe tu mamá no sería senadora": Paloma Valencia regañó a hijo de María Fernanda Cabal

    Al regaño se sumó Jose Félix Lafaurie, papá del joven, quien no dudó en 'halarle las orejas' y pedir respeto.

