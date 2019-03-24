La Kalle Maria Fernanda Cabal
Maria Fernanda Cabal
Luisa Postres, hija de María Fernanda Cabal, le tocó agachar cabeza tras embarrada
Luisa Postres, hija de la senadora María Fernanda Cabal, pidió disculpas tras la polémica por una oferta de trabajo en su emprendimiento que fue criticada por exigir demasiadas funciones.
María Fernanda Cabal deja boquiabierto a más de uno con foto de álbum 'secreto'; como modelo
La senadora y precandidata, conocida por su firme discurso político, ofreció a sus seguidores un vistazo íntimo a su pasado, incluyendo postales de su niñez, juventud y su matrimonio.
Revelan VIDEO de encuentro entre viuda de Miguel Uribe y María Fernanda Cabal en funeral
Las imágenes del polémico saludo en el Capitolio Nacional reavivan el debate sobre las supuestas amenazas y el rol de un micrófono "olvidado" en la despedida del exsenador.
Así reaccionó María Fernanda Cabal tras cirugía estética de Petro: “No hubo presidente”
La senadora criticó la falta de transparencia del presidente Gustavo Petro, tras confirmarse que se sometió a un lifting facial en Semana Santa sin informar oficialmente al país.
¿Cómo reconocer a un 'mamerto'? María Fernanda Cabal responde
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal abordó su visión sobre la burocracia estatal y una curiosa dinámica en la que opinó sobre cómo identificar a un 'mamerto'.
María Fernanda Cabal reacciona a propuesta de cortar las manos a ladrones
La precandidata presidencial María Fernanda Cabal reveló sus puntos de vista sobre la lucha contra la inseguridad y su relación con el presidente Gustavo Petro.
"Petro estaba más que enmarihuanado": María Fernanda Cabal sobre tensiones con Trump
La senadora criticó duramente el manejo del presidente colombiano en la crisis con Donald Trump y sugirió que debería someterse a exámenes médicos.
¿María Fernanda Cabal será la próxima Presidente de Colombia?
Una reconocida vidente colombiana indicó que en sus predicciones ve a una mujer como futura mandataria, pero hubo un detalle que apunta a que puede ser la integrante del Centro Democrático.
VIDEO: María Fernanda Cabal se 'salió de los chiros' y enfrentó a ambientalistas en pleno Congreso
La senadora puso en tela de juicio el Acuerdo de Escazú, proyecto que ambientalistas y algunos congresistas piden sea ratificado.
"Sin Uribe tu mamá no sería senadora": Paloma Valencia regañó a hijo de María Fernanda Cabal
Al regaño se sumó Jose Félix Lafaurie, papá del joven, quien no dudó en 'halarle las orejas' y pedir respeto.