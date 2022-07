VIDEO: María Fernanda Cabal se 'salió de los chiros' y enfrentó a ambientalistas en pleno Congreso

La senadora María Fernanda Cabal nuevamente acaparó las redes sociales tras compartir un video en el que es protagonista de un recio debate con ambientalistas defensores del Acuerdo de Escazú, en pleno Congreso de la República; el proyecto espera ser ratificado por los congresistas.

El Acuerdo Escazu, que lleva varios años en espera de ser aprobado y que busca regular la participación ciudadana en asuntos ambientales, es una de las 'priedritas en el zapato' de algunos integrantes del Congreso, entre ellos la senadora, pues el proyecto está en la mira de los nuevos senadores y representantes para ser discutido en los próximos días.

Según ha mencionado la oposición en anteriores debates, el proyecto "atenta contra la soberanía de Colombia".

En ese sentido, la senadora María Fernanda Cabal expuso estar en contra del Acuerdo Escazu y detalló sus puntos frente a varios ambientalistas; para algunos usuarios en redes sociales, la funcionaria tuvo una actitud grosera y desafiante, otros salieron en su defensa.

“Aquí no vuelve a haber un puente, túnel o cualquier obra civil. Ni siquiera los indígenas y los negros van a tener prevalencia con la consulta previa porque va a llegar una ONG que va a decir que usted está afectando el medio ambiente. Aplican el principio precautorio y dictan una medida cautelar de la Comisión Interamericana”, dice Cabal.

A su vez, uno de los ambientalistas le pide que "debata sin criticar y proponga" y aclara que los señalamientos "no son verdad"; sin embargo, la senadora continuó.

“Sí es verdad porque conozco los acuerdos. Yo he conocido el litigio internacional. Entonces, usted no me va a enseñar a mí cuando yo tengo por lo menos 25 años más que usted […]. Esto es una farsa globalista para dejarnos pobres a todos los colombianos y engañar a jóvenes incautos”, concluyó.