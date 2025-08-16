En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO TENDENCIA
CASO NIÑA DESAPARECIDA EN CAJICÁ
AVIONETA CAE EN MEDELLÍN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Sabías que el SENA te paga por estudiar? Conoce como puedes aplicar a este beneficio

¿Sabías que el SENA te paga por estudiar? Conoce como puedes aplicar a este beneficio

El SENA paga por estudiar a través de un auxilio para alumnos que cumplan ciertos requisitos. Conócelos aquí.

Publicidad

Publicidad

Publicidad