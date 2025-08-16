Atroz justificación de mujer que abandonó a su hija recién nacida en basurero de Montería

En Montería, la noticia del hallazgo de una bebé recién nacida dentro de una bolsa en un basurero del barrio El Edén sigue generando impacto.

La pequeña, de apenas dos días de nacida, fue rescatada gracias a la rápida acción de un joven y de la Policía, lo que evitó una tragedia. Ahora, la historia ha dado un nuevo giro con la aparición de la mujer que aseguró ser la madre de la menor, quien explicó que actuó bajo un estado de crisis emocional.

El caso ha despertado sentimientos encontrados: por un lado, el agradecimiento hacia Joel Agamez Lozano, el joven que escuchó el llanto y no dudó en intervenir; y por otro, el rechazo y el debate alrededor de la decisión de la madre. Las autoridades locales han reiterado su compromiso de garantizar la protección integral de la bebé.

El alcalde de la ciudad, Hugo Kerguelén, expresó su rechazo categórico al abandono, calificando lo sucedido como “doloroso y decepcionante”. La comunidad, mientras tanto, sigue conmocionada por lo ocurrido.



Investigación tras el abandono en el basurero en Montería

El viernes 15 de agosto, la mujer que asegura ser la madre de la recién nacida se presentó ante las autoridades. En su declaración, afirmó que actuó bajo estrés emocional y que no tenía plena consciencia de la magnitud de sus actos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inició un proceso de verificación para establecer la verdadera identidad de la madre a través de una prueba de ADN y garantizar el restablecimiento de los derechos de la menor.

Mientras tanto, la bebé permanece bajo custodia del ICBF y continúa recibiendo atención médica en el Hospital San Jerónimo, donde los profesionales confirmaron que su estado de salud es estable. El acto heroico de Joel, quien la rescató del basurero, sigue siendo reconocido como un gesto que marcó la diferencia entre la vida y la muerte.

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, anunció que el caso está en manos de la Fiscalía y el CTI, con el objetivo de determinar las responsabilidades penales de la madre y esclarecer las circunstancias del abandono. La comunidad, por su parte, pide que se brinde apoyo psicológico tanto a la mujer como a la bebé, para que este dramático episodio pueda convertirse en una oportunidad de protección y aprendizaje social.

