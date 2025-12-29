Hallan sin vida a una mujer en el centro comercial Santafé, en Bogotá; esto se sabe

La mañana del 29 de diciembre de 2025 en el Centro Comercial Santafé, ubicado en la localidad de Usaquén, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, cuya edad se estima en los 65 años, conmocionó a los visitantes y empleados del complejo comercial situado al norte de Bogotá.

Ante la gravedad del reporte, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron de inmediato al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar material probatorio que permita esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

Hasta el momento, el centro comercial no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este trágico suceso ocurrido en sus instalaciones.



Uno de los mayores retos para los investigadores actuales es la identificación de la fallecida. Durante las labores de levantamiento, los peritos forenses confirmaron que la mujer no portaba documentos personales entre sus pertenencias.

Debido a esta ausencia de información, el cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal, donde expertos trabajarán en su reconocimiento oficial y se espera que familiares acudan para reclamar sus restos.

En cuanto a las causas del deceso, fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá han indicado de manera preliminar que existe la posibilidad de que la ciudadana hubiera tomado la decisión de apagar su vida.

No obstante, las autoridades han sido enfáticas en señalar que esta es solo una de las líneas de investigación y que los resultados de la necropsia y el análisis del material probatorio serán determinantes para confirmar los motivos de la muerte.

Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), Colombia registró 28,290 intentos de suicidio durante los primeros nueve meses de 2025. Aunque la cifra representa una ligera disminución del 4.8% en comparación con el mismo periodo de 2024, las autoridades sanitarias advierten que el país enfrenta una "emergencia silenciosa".

El análisis estadístico revela un impacto diferenciado por género: el 63% de los intentos reportados corresponden a mujeres, mientras que el 37% restante a hombres. Entre los principales detonantes identificados por el INS se encuentran:

Conflictos familiares: presentes en el 36.7% de los casos.

Problemas de pareja o expareja: vinculados al 26.4%.

Dificultades económicas: que afectan al 10.8% de los reportes.

