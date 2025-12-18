Reconocida periodista deportiva fue encontrada sin vida junto a su esposo en su vivienda

Durante la mañana del martes 17 de diciembre, la comunidad periodística y educativa de Alabama quedó en estado de shock tras el descubrimiento de los cuerpos de Christina Chambers, una periodista deportiva, y su esposo Johnny Rimes, en la residencia familiar ubicada en la ciudad de Hoover, en Estados Unidos.

La policía local recibió la alerta por parte de un familiar que no logró comunicarse con la pareja, lo que condujo al ingreso de las autoridades al inmueble y al posterior hallazgo de los cuerpos. Desde ese momento, el caso generó conmoción entre vecinos, colegas y seguidores de la comunicadora.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Hoover, ambos presentaban heridas de arma de fuego, lo que ha llevado a los investigadores a considerar la hipótesis de un asesinato seguido de suicidio. Aunque las autoridades subrayaron que la investigación está en fases iniciales y que aún nno se revelan detalles sobre la secuencia de los hechos.



En el momento del descubrimiento, el hijo de tres años de la pareja fue encontrado ileso en la misma vivienda. Según informó New York Post, el menor, identificado como Constantine, fue puesto bajo el cuidado de familiares cercanos mientras se avanza en las indagaciones.

Familiares y residentes de Hoover describen el ambiente actual como profunda tristeza, pues la pareja era considerada parte integral de la comunidad local. Muchos expresan incredulidad ante los hechos, mientras que servicios de emergencia y profesionales de la salud mental fueron movilizados para apoyar a quienes resultan afectados por esta situación.

La periodista deportiva Christina Chambers fue hallada sin vida en su hogar junto a su esposo Foto: tomada de facebook

¿Quién era Christina Chambers?

Según fuentes cercanas, Christina Chambers se ganó el respeto y la admiración no solo por su trabajo frente a cámaras, sino también por su dedicación fuera de ellas. Su carrera en el periodismo deportivo comenzó tras graduarse en la Universidad de Alabama en Birmingham, donde también fue activa en el atletismo.

Chambers se desempeñó en distintos medios regionales antes de consolidarse como figura en WBRC, una filial de Fox en Birmingham, donde cubrió eventos deportivos locales y universitarios durante varios años.

Tras dejar su cargo de tiempo completo como reportera en 2021, la periodista siguió vinculada al deporte y la comunicación al dedicarse a la enseñanza en Thompson High School, donde lideró programas de periodismo y transmitió su pasión por la profesión a generaciones de estudiantes.

Además, continuó colaborando como freelance en coberturas de fútbol americano durante la temporada 2025, tanto en los medios como en la formación educativa.

Reacciones de colegas, alumnos y figuras del deporte se multiplicaron desde que se conocieron los hechos. Varios medios locales y nacionales difundieron mensajes de apoyo a la familia y recordaron la calidez, profesionalismo y energía que Chambers aportó en cada cobertura.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del caso, la ciudad y el círculo profesional de la pareja enfrentan un periodo de duelo y ante una pérdida de la vida de la pareja.

