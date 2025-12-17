Este fue el recorrido que hizo Zulma Guzmán luego de muerte de niñas con talio

La captura de la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro en Londres, registrada el 17 de diciembre de 2025, representó un giro en uno de los expedientes judiciales para las autoridades colombianas.

El caso guarda relación con la muerte de dos niñas de 13 años en Bogotá, quienes consumieron frambuesas contaminadas con talio, un metal pesado de alta toxicidad.

Desde el inicio del caso, la Fiscalía General de la Nación avanzó en la recolección de pruebas que vinculan a Guzmán Castro con el envío de los alimentos contaminados. El proceso penal adquirió relevancia nacional por la gravedad de los hechos y por los antecedentes que rodean a las víctimas.



Las autoridades colombianas establecieron que las menores fallecieron tras ingerir frambuesas que contenían talio. Este elemento químico, utilizado en algunos procesos industriales, resulta altamente peligroso incluso en cantidades mínimas.

La investigación también incluyó la muerte previa de la madre de una de las niñas, ocurrida años antes bajo circunstancias similares.

Según los elementos probatorios reunidos por la Fiscalía, la empresaria sostuvo una relación sentimental con el esposo de la madre de una de las víctimas. Esta conexión personal llevó a los investigadores a considerar el caso dentro de un posible contexto pasional, formando parte del expediente judicial.

¿Cuál fue el recorrido internacional de Zulma Guzmán?

Antes de su ubicación en el Reino Unido, la empresaria realizó un recorrido por varios países. Informes de prensa internacional señalaron su paso por Argentina, Brasil y España. Dichos desplazamientos ocurrieron mientras el proceso judicial en Colombia avanzaba, situación que las autoridades interpretan como una estrategia para eludir a la justicia.

Guzmán Castro ingresó al Reino Unido el 11 de noviembre. Para ese momento, ya existía una circular roja de Interpol emitida a solicitud de Colombia, lo que permitió su identificación una vez las autoridades británicas confirmaron su identidad.

La ubicación de la empresaria se produjo tras un incidente en el puente Battersea, sobre el río Támesis. La Policía de Londres respondió a una llamada de emergencia que alertó sobre una mujer en dificultades en la zona. Los uniformados acudieron al lugar, lograron rescatarla del agua y la trasladaron a un centro médico.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que la mujer rescatada correspondía a Zulma Guzmán Castro. Medios británicos informaron que presentó lesiones leves, sin riesgo vital. El caso comenzó a recibir amplia cobertura en la prensa del Reino Unido, donde se difundieron detalles del proceso judicial en Colombia.

Tras la confirmación de su identidad, un Tribunal de Westminster emitió una orden de captura. Una vez los médicos determinen que su estado de salud permite continuar el proceso, la empresaria quedará bajo custodia formal y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Durante esa audiencia se evaluará la solicitud de extradición presentada por Colombia. El objetivo consiste en que Guzmán Castro responda ante la justicia por la muerte de las dos menores y por el intento de homicidio de otras dos personas que también consumieron los alimentos contaminados.

En cuanto al avance del proceso judicial, la empresaria mantiene su declaración de inocencia. En entrevistas previas, aseguró que enfrenta un montaje destinado a afectar su reputación y negó cualquier participación en los hechos investigados.

El caso continúa su curso en el ámbito internacional mientras las autoridades de ambos países coordinan los pasos legales correspondientes.

