Zulma Guzmán fue encontrada en un rio en Londres; la señalan de matar dos niñas con talio

La huida de Zulma Guzmán Castro, una empresaria colombiana cuyo nombre quedó ligado a un acto de venganza, llegó a un supuesto final en las frías aguas del río Támesis en el oeste de Londres.

Castro, la presunta doble asesina, fue rescatada cerca del puente de Battersea durante la mañana del martes 16 de diciembre, poniendo fin a una cacería internacional activada por una Notificación Roja de Interpol, así lo confirmaron medios internacionales.

Puedes leer: Un detalle en video de Zulma Guzmán sería la prueba reina de su paradero



La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) británica se encontraba buscándola activamente desde su llegada al Reino Unido el 11 de noviembre. La empresaria, que fundó una compañía de alquiler de vehículos eléctricos llamada Car B, es acusada de orquestar un plan escalofriante para vengarse de un antiguo amante.



El presunto móvil del crimen se remonta a una aventura secreta que Castro habría mantenido con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas. Los fiscales colombianos sostienen que la empresaria recurrió a un mensajero para entregar el postre mortal.

Este "acto de venganza" resultó en la muerte de Inés de Bedout, de 14 años, y su amiga cercana Emilia Forero, de 13.

El vehículo de la muerte fue, supuestamente, una golosina aparentemente inocente: frambuesas cubiertas de chocolate. Sin embargo, estas frutas fueron dopadas o inyectadas directamente con talio, un metal pesado conocido por ser incoloro e inodoro, y altamente peligroso.

Las niñas consumieron el postre el 3 de abril mientras se encontraban en un elegante apartamento en Bogotá, Colombia, en compañía de un hermano mayor y otro amigo después de la escuela.

Publicidad

Ambas adolescentes murieron trágicamente en el hospital pocos días después de la ingestión. Los investigadores colombianos han estado trabajando para determinar exactamente cómo murieron los adolescentes.

El veneno utilizado, el talio, es una sustancia que normalmente se emplea en la fabricación de productos electrónicos, lentes ópticas, semiconductores, aleaciones y equipos de detección de radiación. Curiosamente, la sustancia también se relacionó inicialmente con el envenenamiento del exespía ruso Alexander Litvinenko, ocurrido en Londres en 2006.

Publicidad

Puedes leer: Reaparece médico que trató a madre de niña muerta por talio; reveló los síntomas que tuvo

El impacto del ataque no se limitó a las dos víctimas mortales. Otra adolescente que ingirió las frambuesas envenenadas, al igual que el hermano de 21 años de una de las víctimas, fue hospitalizado tras el incidente, que ocurrió hace siete meses. Si bien ambos sobrevivieron, se reportó que la joven sufrió problemas de salud duraderos.

Las autoridades habían advertido que Castro había viajado a Brasil, España y el Reino Unido desde que salió de Colombia.

Finalmente, fue en la capital británica donde se logró localizarla, aunque en circunstancias dramáticas. La Policía Metropolitana recibió una llamada a las 6:45 a. m. del martes 16 de diciembre, alertando sobre una mujer en peligro en el Puente de Battersea.

La Unidad de Policía Marina del Met actuó con rapidez, recuperando del agua a una mujer de unos 50 años a las 7:14 a. m.. Posteriormente, esta mujer fue identificada como Zulma Guzmán Castro. Fue trasladada a un hospital, donde sus heridas fueron catalogadas como no mortales ni incapacitantes.

Las autoridades colombianas ya solicitaron la asistencia de la policía británica para proceder con el arresto. Se entiende que el Tribunal de Magistrados de Westminster emitió una orden de detención a principios de esta semana.

Publicidad

Una vez que Castro esté lo suficientemente recuperada y en forma, será detenida y comparecerá ante los magistrados de Westminster para una audiencia clave de extradición, poniendo el foco internacional en este doloroso caso de venganza.

Mira también: Papá de niña fallecida por talio revela cómo conoció a Zulma Guzmán; amorío clandestino