Zulma Guzmán confiesa en un chat relación clandestina con papá de niña fallecida por talio

El caso del fallecimiento de dos niñas envenenadas con talio en Bogotá, tras comer unas frambuesas cubiertas de chocolate, volvió a sacudir la opinión pública luego de que la investigación diera un giro y se descubriera que no se trató de un accidente ni un acto provocado por las menores, sino que correspondió a un homicidio.

La Fiscalía anunció que además ya tiene identificada a la persona que envió el "detalle" de las frambuesas a la casa de una de las niñas que lastimosamente falleció y es ahora la principal sospechosa del envenenamiento.

Se trata de una mujer identificada como Zulma Guzmán Castro quien no ha sido capturada pero ya hay activa una orden de captura en su contra con circular de Interpol, debido a que se detectó que luego de los hechos la mujer salió de Colombia y se ha movilizado por distintos países.



Zulma Guzmán aparece en chat con confesión

Y horas después de que se difundiera información señalando a la mujer como supuesta responsable de los hechos que apagaron la vida de las estudiantes de Colegio Los Nogales, la propia Zulma habría reaccionado con un mensaje a sus contactos de Whatsapp.



Se trata de un supuesto mensaje enviado por Zulma Guzmán Castro en el que se pronuncia frente a los señalamientos y, según el escrito, admite haber sostenido una relación secreta con el padre de una de las menores fallecidas.



La periodista Darcy Quinn, de La FM, difundió el contenido asegurando que es un chat de Guzmán en el que habría enviado un mensaje a un grupo de contactos para defenderse de las acusaciones. En el mensaje, la mujer niega haber huido del país tras la tragedia, asegurando que residía en Argentina desde hacía más de dos años y afirma que la justicia nunca le notificó que estuviera siendo investigada.

También admite un vínculo íntimo con el padre de una de las víctimas, insinuando que esa relación sería la razón por la cual su nombre apareció en el expediente como sospechosa.

“Me están acusando públicamente de haber enviado veneno que mató a las niñas hace unos meses... Me acusan, me imagino, pues tuve una relación clandestina con el papá de una de las niñas”, dice uno de los apartes del texto atribuido a Guzmán.

Atención … Zulma Guzmán , acusada de envenenar a las niñas con talio , le escribe a sus amigos y les pide defenderla 👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/oSNnrXVoy5 — Darcy Quinn (@darcyquinnr) December 5, 2025

¿Cómo fallecieron las estudiantes del Colegio Los Nogales?

Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2025. Emilia e Inés, de 13 y 14 años, se reunieron con una amiga de su misma edad en un apartamento del barrio Rosales, en el norte de Bogotá. Con ellas estaba también el hermano mayor de una de las adolescentes, un joven de 21 años.

Lo que parecía un encuentro cotidiano entre amigas incluyó domicilios, galletas hechas en casa y sushi. Pero el elemento clave fue una caja de frambuesas cubiertas de chocolate que llegó como un supuesto obsequio anónimo a través de una empresa de mensajería. Las jóvenes las consumieron las frambuesas sin sospecha alguna.

Horas después comenzaron los síntomas: náuseas, vómitos, arritmias y fallas multiorgánicas. Las menores fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe. Emilia e Inés murieron entre el 5 y el 9 de abril; la tercera adolescente logró sobrevivir con secuelas, y el joven salió librado de complicaciones mayores.

La necropsia de Medicina Legal develó que los fallecimientos se dieron a causa del consumo de unas frambuesas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido.



Fallecimiento de niñas con talio fue intencional

Tras siete meses de pesquisas, la Fiscalía y el CTI concluyeron que la muerte de las menores fue un homicidio cuidadosamente planeado. Las autoridades señalan como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, una empresaria de 45 años y fundadora de la empresa de autos eléctricos compartidos Car-B.

Testimonios, rastreo de envíos y análisis forenses indicarían que Guzmán habría gestionado personalmente la entrega del paquete envenenado. De acuerdo con fuentes del caso, el envío estaba dirigido a Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, con quien Guzmán habría sostenido una relación que terminó abruptamente meses antes del crimen.

Investigadores no descartan que el móvil esté relacionado con un conflicto personal o emocional, aunque la Fiscalía se ha abstenido de confirmar hipótesis para no entorpecer el proceso de captura.



Circular roja de Interpol contra Zulma Guzmán

Tras las muertes, Guzmán salió del país y recorrió varias naciones: primero Argentina, luego Brasil, España y finalmente el Reino Unido. Aunque ella sostiene que sus viajes no fueron una fuga, la Fiscalía afirma que abandonó Colombia días después del envenenamiento, cuando ya se adelantaban diligencias preliminares.

Este jueves, un juez penal de control de garantías emitió orden de captura en su contra y la Interpol activó una Circular Roja para ubicarla en 196 países. La Fiscalía insiste en que las pruebas recopiladas son contundentes y la señalan como el “nexo logístico” del envío envenenado.