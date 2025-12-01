Salen a la luz elementos inéditos de la muerte de Mauricio Leal; frases frías y un video

El caso que marcó a la familia Leal vuelve a sacudir las conversaciones públicas. Cuatro años después de la muerte de Mauricio Leal y su mamá, elementos no revelados en su momento vuelven a encender el debate. Todo salió de boca de Carlos Andrés García, hermano menor y también privado de la libertad, quien decidió contar lo que supuestamente escuchó, vio y hasta leyó sobre el comportamiento de Jhonier antes y después de la tragedia.

Carlos Andrés habló desde el centro de reclusión de Jamundí, donde cumple una condena independiente. En medio de la entrevista aseguró que todavía siente temor por su integridad y que busca dejar ese miedo registrado legalmente. Lo que dijo ha generado impacto porque asegura haber conversado con Jhonier justo cuando la noticia estalló, incluso antes de que se iniciara todo el proceso judicial.

Su relato arranca con esa llamada que hoy se considera clave. Recordó que lo contactó para preguntarle directamente qué había pasado. La respuesta, según él, fue fría, sin quiebre emocional alguno y con una frase corta: “Sí, Andrés, mataron a mi mamá y a mi hermano”. Ese tono distante es uno de los puntos que él asegura nunca logró entender.

La conversación avanzó hacia un tema económico. Carlos Andrés contó que Jhonier le dijo que estaba “muy endeudado” y que debía unos 300 millones de pesos al banco. También le habría manifestado molestia con Mauricio, diciendo frases como “ese man nunca tiene plata, pero para pasear con los amigos y vivir bien sí le alcanza”. Según el relato, ese comentario le quedó sonando porque no mencionó a Mauricio como su hermano.

Otra situación que lo desconcertó fue verlo usando prendas del propio Mauricio en entrevistas posteriores. Hasta se lo mencionó a su abogada porque no entendía cómo terminaba vistiendo la misma chaqueta de su hermano.

Jhonier Leal y Mauricio Leal, hermanos estilistas / Foto: Tomada de redes sociales

El celular de Mauricio Leal y más elemento inéditos de la escena de los hechos

Pero ahí no paran los elementos nuevos. Uno de los más llamativos es un video hallado en el celular de Mauricio. Según el relato, sería el último registro que quedó guardado en la galería del estilista. En él, se le escucha decir que él mismo se habría causado heridas. También se ve la imagen de su mamá sin signos de vida. La abogada de Carlos Andrés, Erika Sanguinetti, sostiene que este video habría sido grabado con un propósito concreto y que nunca llegó a audiencias, pese a ser una pieza determinante.

El testimonio señala que las imágenes muestran un estado evidente de desorientación en Mauricio, lo cual abre preguntas sobre quién sostenía el teléfono. Para el equipo legal, este material habría cambiado la fuerza de la acusación, pero nunca salió a la luz pública en su momento.

Otro punto que ahora genera ruido es una libreta descubierta después de que el caso estaba prácticamente cerrado. Contiene frases que no se sabe si fueron escritas por Mauricio o por Jhonier. Entre ellas destacan: “Todo fue una farsa”, “Te llevo en el pensamiento más no en el corazón” y “Ahí viene la soledad”. Las anotaciones mezclan reproches, reflexiones y mensajes que podrían ser interpretados de distintas maneras, motivo por el cual hoy son nuevamente analizadas.

También apareció el comentario sobre una caja fuerte que habría estado en la casa familiar. Según el hermano menor, allí había joyas, dinero y relojes de alto valor. Él asegura que un contacto le confirmó que la caja estaba abierta y que su contenido habría desaparecido. Este punto es uno de los que él vincula con lo que describe como una situación “cómoda” que supuestamente tendría Jhonier dentro del penal: una celda individual en el patio seis y facilidades que, según él, no son comunes.