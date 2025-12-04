Ella sería la responsable de enviar frambuesas envenenadas a niñas, ¿por venganza?

La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre el caso que dejó conmocionada a Bogotá: la muerte de dos menores entre el 5 y el 9 de abril, luego de consumir frambuesas contaminadas con talio. El proceso avanza con pruebas técnicas, dictámenes forenses y la ruta internacional de la principal implicada, Zulma Guzmán Castro, quien actualmente es buscada con circular roja de Interpol.

Según el reporte oficial, los investigadores del CTI y los fiscales de la Unidad de Vida confirmaron que las niñas consumieron el alimento contaminado, el cual llegó a la casa de la familia en un envío catalogado como “regalo”, algo que resultó ser falso. Medicina Legal determinó que el talio estaba presente en niveles altamente peligrosos, suficientes para provocar el desenlace en pocos días.

La Fiscalía también estableció que el envío habría sido coordinado por una mujer que salió del país en cuanto conoció lo ocurrido. Se trata de Zulma Guzmán Castro, quien viajó primero a Argentina y luego se movió por Brasil, España y Reino Unido. Con esa información, se solicitó orden de captura y se activó la circular roja para lograr su detención en cualquier frontera.

La periodista María Elvira Arango, de Los Informantes, confirmó que lleva meses pidiendo avances del caso. Aseguró que las pruebas recopiladas son sólidas y que quedó claro que el tarro de frambuesas contaminadas sí llegó a la vivienda de la familia Bedout. También mencionó que uno de los menores sobrevivió, pero se encuentra en un estado de salud delicado que ha complicado las entrevistas con los investigadores.

Ella es Zulma Guzmán Castro, acusada de enviar frambuesas envenenadas

En medio de la investigación se conoció que Zulma Guzmán Castro no es una desconocida en el mundo empresarial. Se trataría de la fundadora de Car-B, un modelo de autos eléctricos compartidos que salió al mercado en 2017 y buscaba posicionarse como una alternativa de movilidad en ciudades congestionadas.

Además, este canal supo que Guzmán habría tenido un vínculo cercano con el padre de las menores fallecidas. Aunque la investigación no ha cerrado ninguna línea, esa cercanía ha llamado la atención de los equipos del caso, pues podría explicar por qué las frambuesas fueron enviadas específicamente a esa vivienda y bajo la apariencia de un obsequio.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía también entrevistó al joven adulto que consumió las mismas frambuesas y logró sobrevivir. No obstante, su condición médica continúa afectada, lo que, según fuentes del proceso, ha dificultado que pueda declarar con amplitud sobre lo ocurrido en esos días.

Las autoridades tienen claro que la ubicación de Guzmán Castro es clave para la imputación. Fuentes le confirmaron a este medio que el último país donde fue registrada su presencia es España, aunque no se descarta que pueda haberse desplazado nuevamente. La Fiscalía ya tiene lista la imputación y está a la espera de que Interpol logre ubicarla para avanzar con el proceso formal.

