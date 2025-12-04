Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
AIDA VICTORIA ROMPE EL SILENCIO
LISTADO DE HOMBRES INFIELES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Ella sería la responsable de enviar frambuesas envenenadas a niñas, ¿por venganza?

Ella sería la responsable de enviar frambuesas envenenadas a niñas, ¿por venganza?

Nuevos detalles del caso de las frambuesas contaminadas con talio que causaron la muerte de dos niñas en Bogotá. La Fiscalía avanza, pidió circular roja y rastrea a la principal implicada.

Niñas fallecen tras consumir frambuesas contaminadas
Niñas fallecen tras consumir frambuesas contaminadas
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre el caso que dejó conmocionada a Bogotá: la muerte de dos menores entre el 5 y el 9 de abril, luego de consumir frambuesas contaminadas con talio. El proceso avanza con pruebas técnicas, dictámenes forenses y la ruta internacional de la principal implicada, Zulma Guzmán Castro, quien actualmente es buscada con circular roja de Interpol.

Según el reporte oficial, los investigadores del CTI y los fiscales de la Unidad de Vida confirmaron que las niñas consumieron el alimento contaminado, el cual llegó a la casa de la familia en un envío catalogado como “regalo”, algo que resultó ser falso. Medicina Legal determinó que el talio estaba presente en niveles altamente peligrosos, suficientes para provocar el desenlace en pocos días.

Puedes leer: Retiran de urgencia reconocida marca de salsa de tomate: contiene toxina mortal

Te puede interesar

  1. Mhoni Vidente habla de Colombia
    Mhoni Vidente habla de sucesos importantes para Colombia
    Foto: redes sociales e imageFX
    Virales

    Mhoni Vidente sorprende con nuevas predicciones sobre Colombia para el cierre de 2025

  2. Subteniente y capitán hallados sin vida en Cantón Norte
    Subteniente y capitán hallados sin vida en Cantón Norte
    /Foto: redes sociales /Ejército Nacional
    Noticias

    La trampa por la que la subteniente accedió a verse con capitán en Cantón Norte

La Fiscalía también estableció que el envío habría sido coordinado por una mujer que salió del país en cuanto conoció lo ocurrido. Se trata de Zulma Guzmán Castro, quien viajó primero a Argentina y luego se movió por Brasil, España y Reino Unido. Con esa información, se solicitó orden de captura y se activó la circular roja para lograr su detención en cualquier frontera.

La periodista María Elvira Arango, de Los Informantes, confirmó que lleva meses pidiendo avances del caso. Aseguró que las pruebas recopiladas son sólidas y que quedó claro que el tarro de frambuesas contaminadas sí llegó a la vivienda de la familia Bedout. También mencionó que uno de los menores sobrevivió, pero se encuentra en un estado de salud delicado que ha complicado las entrevistas con los investigadores.

Puedes leer: Niña de 7 años fallece luego de consumir cocaína con limón por error

Publicidad

Ella es Zulma Guzmán Castro, acusada de enviar frambuesas envenenadas

En medio de la investigación se conoció que Zulma Guzmán Castro no es una desconocida en el mundo empresarial. Se trataría de la fundadora de Car-B, un modelo de autos eléctricos compartidos que salió al mercado en 2017 y buscaba posicionarse como una alternativa de movilidad en ciudades congestionadas.

Además, este canal supo que Guzmán habría tenido un vínculo cercano con el padre de las menores fallecidas. Aunque la investigación no ha cerrado ninguna línea, esa cercanía ha llamado la atención de los equipos del caso, pues podría explicar por qué las frambuesas fueron enviadas específicamente a esa vivienda y bajo la apariencia de un obsequio.

Publicidad

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía también entrevistó al joven adulto que consumió las mismas frambuesas y logró sobrevivir. No obstante, su condición médica continúa afectada, lo que, según fuentes del proceso, ha dificultado que pueda declarar con amplitud sobre lo ocurrido en esos días.

Las autoridades tienen claro que la ubicación de Guzmán Castro es clave para la imputación. Fuentes le confirmaron a este medio que el último país donde fue registrada su presencia es España, aunque no se descarta que pueda haberse desplazado nuevamente. La Fiscalía ya tiene lista la imputación y está a la espera de que Interpol logre ubicarla para avanzar con el proceso formal.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Violencia contra mujeres

Noticias

Bogotá