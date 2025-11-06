Retiran de urgencia reconocida marca de salsa de tomate: contiene toxina mortal

Se conoció por parte de La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que emitió una orden donde para el retiro del mercado de varios productos de salsa de tomate y salsas para pasta de la marca producida por la empresa First and Last Bakery, LLC.

Esta medida se toma debido a que los productos representan un "posible riesgo para la salud de los consumidores" por una potencial contaminación con la temida toxina Clostridium botulinum dentro de una mala práctica en la realización de este alimento por parte de la cadena internacional.

Tanto es así que el Departamento de Protección al Consumidor del estado de Connecticut fue quien identificó el peligro que ha motivado esta acción. Según la FDA, la causa principal del retiro del mercado fueron los malos procedimientos de producción hallados en la elaboración de estas salsas.



¿La marca de salsa de tomate se pronunció?

Una vez se conoció esta medida, la empresa First and Last Bakery, LLC confirmó que los productos "se fabricaron sin un proceso programado aprobado ni se evaluaron adecuadamente para determinar su idoneidad". Por lo cual, resaltan que esta falla es crítica, debido al procedimiento inadecuado de alimentos enlatados.

Al punto que este riesgo con esta salsa de tomate acidificados puede llevar directamente a la formación de la toxina Clostridium botulinum, la cual es mortal para los humanos. Por lo cual, la venta y la producción de la salsa se han suspendido para garantizar el cumplimiento normativo.

Los productos afectados tiene fecha de vencimiento en septiembre de 2025 y son:

• Salsa Marinara Original First and Last, Tomate y Albahaca: UPC: 8-82500-11231-1

• Salsa Tradicional Original First and Last para Pasta, Sabor a Carne: UPC: 8-82500-11232-8

• Salsa Puttanesca Original First and Last, Ligeramente Picante: UPC: 8-82500-11234-2

La producción de bacilo Clostridium botulinum produce la toxina botulínica, el cual este microorganismo puede generar una intoxicación causada generalmente por la ingesta alimentos contaminados con neurotoxinas muy potentes, los cuales pueden afectar el organismo de una persona, si un producto es consumido con dicha sustancia.

De acuerdo con la FDA, la ingesta de esta bacteria provoca botulismo, la cual es una intoxicación alimentaria potencialmente mortal. “Puede causar los siguientes síntomas: debilidad general, mareo, visión doble y dificultad para hablar o tragar. También pueden presentarse dificultad para respirar, debilidad muscular, distensión abdominal y estreñimiento. Quienes experimenten estos problemas deben buscar atención médica de inmediato”, aseguraron