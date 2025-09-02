En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
NECROPSIA DE VALERIA AFANADOR
PERRITA FRUSTA ATAQUE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Autoridades ordenan retiro masivo de miles de camarones; salieron radioactivos

Autoridades ordenan retiro masivo de miles de camarones; salieron radioactivos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió advertencia que llevó a reconocida empresa a retirar más de 44.000 paquetes de camarones por posible contaminación con Cesio-137.

Publicidad

Publicidad

Publicidad