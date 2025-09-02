Autoridades ordenan retiro masivo de miles de camarones; salieron radioactivos

La distribuidora AquaStar (USA) Corp., con sede en Seattle, ha sido la protagonista de este retiro voluntario, que se gestó tras la detección de trazas de Cesio-137 (Cs-137) en cargamentos provenientes de la empresa indonesia PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods).

Este evento marca el tercer retiro de camarones por posible contaminación con Cs-137, vinculado a su preparación, empaquetado o almacenamiento en condiciones insalubres.

De hecho, inspectores federales identificaron la radiactividad inicialmente en puertos clave como Houston, Los Ángeles, Miami y Savannah.



Dos grandes cadenas afectadas por los camarones 'radioctivos'

El impacto de esta alerta se sintió en dos frentes principales:

¿Qué es el Cesio-137 y cuál es su peligro?

El Cesio-137 es un elemento sintético, creado por el ser humano, que no se encuentra de forma natural. Aunque pequeñas cantidades están ampliamente distribuidas en el medio ambiente, sus niveles pueden ser significativamente más altos en áreas contaminadas, afectando el agua y los alimentos producidos allí.

Los expertos de la FDA y la EPA advierten sobre los riesgos para la salud. La exposición prolongada y repetida a dosis bajas de Cs-137 puede aumentar el riesgo de cáncer debido al daño que puede causar al ADN de las células vivas del cuerpo.

En grandes cantidades, la exposición externa puede provocar quemaduras, enfermedad por radiación aguda e incluso la muerte. Si se ingiere o inhala, el Cs-137 puede distribuirse en los tejidos blandos, particularmente en el muscular, elevando aún más el riesgo cancerígeno.

Este radioisótopo también tiene usos en la calibración de equipos de detección de radiación, radioterapia para cáncer y medidores industriales.

Afortunadamente, hasta la fecha de los avisos, no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo de estos camarones.

Sin embargo, la FDA y AquaStar son enfáticos en su llamado a los consumidores: si has adquirido alguno de los productos afectados, debes evitar comerlos, desecharlos de inmediato o devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

La FDA, por su parte, aseguró que, aunque ningún producto contaminado alcanzó los estantes estadounidenses, ha ordenado mantener la prohibición de importación a BMS Foods hasta que se esclarezcan las causas del incidente.