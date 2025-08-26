Menor intoxicó con cloro a un compañero que se tomó su botella de 'agua'; sufría bullying

La comunidad educativa de la Institución Educativa Noroccidental de Soledad, Colombia, se encuentra conmocionada tras un incidente que puso en evidencia la crítica situación del acoso escolar.

Puedes leer: ¿Te puedes intoxicar con el aire o una fumigación? Conoce los síntomas de alerta

Un estudiante de 12 años fue hospitalizado de urgencia después de ingerir cloro de una botella que, irónicamente, su compañero había llenado en un desesperado intento por defenderse del bullying.



Según las autoridades y los familiares del menor implicado, el estudiante que llevó el cloro al colegio era una víctima constante de burlas y abusos por parte de sus compañeros.

Entre las agresiones, los acosadores le robaban sus pertenencias, incluyendo el agua que llevaba diariamente en su botella.

Harto de la situación, y en un intento por proteger su bebida y detener el hostigamiento, el menor decidió llenar una de sus botellas con cloro, un producto de limpieza de fácil acceso.

El estudiante confesó a las autoridades que su intención no era dañar a nadie, sino defenderse de las continuas agresiones. Incluso, reveló que inicialmente había considerado usar veneno para ratas, pero al no conseguirlo, optó por el cloro.

Publicidad

El incidente tomó un giro cuando otro estudiante, descrito como "ajeno al conflicto", bebió del termo.

A pesar de una advertencia de no beber de dicho recipiente, el adolescente hizo caso omiso y consumió el contenido.

Publicidad

Inmediatamente, el menor intoxicado comenzó a sufrir vómitos y un malestar generalizado, siendo trasladado de urgencia a un centro médico. Afortunadamente, los últimos reportes indican que se encuentra en recuperación en su hogar.



¿Qué daños puede hacer el cloro si lo ingieres?

La ingesta de cloro puede tener serios efectos en la salud, dependiendo de la cantidad y concentración. Entre las consecuencias se incluyen irritación inmediata en la boca, garganta y esófago, provocando dolor, náuseas, vómitos y dificultad para tragar.

En casos severos, puede causar daño en la mucosa gástrica, quemaduras y hasta perforaciones. Síntomas sistémicos como mareos, dificultad respiratoria, confusión y, en dosis altas, daño a órganos vitales como los riñones o el hígado, son posibles.

Aunque pequeñas cantidades pueden ser tratables con atención médica urgente, dosis elevadas pueden ser mortales.

Un punto crucial que emerge de este caso es la discrepancia entre las versiones sobre las denuncias de acoso.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Intoxicación en colegio por perfume con supuestas "feromonas" comprado por estudiantes

Mientras que la familia del estudiante que llevó el cloro afirmó que el niño había manifestado en varias ocasiones su angustia por el hostigamiento y que sus denuncias "no fueron atendidas", la coordinadora de la institución inicialmente aseguró que no existían reportes previos de acoso escolar contra el menor.

Publicidad

Karen Crespo, tía del menor intoxicado, señaló con preocupación este contraste:

"La coordinadora dice que no tenía reportes, pero el niño decía que sí lo molestaban. Entonces hay un contraste que preocupa".

Publicidad

El incidente en Soledad no es un hecho aislado, sino un síntoma de una problemática más profunda que azota la región.

La Secretaría de Educación del Atlántico reportó que, solo en 2024, se registraron más de 300 casos de acoso escolar en los municipios de Soledad, Malambo y Barranquilla. El matoneo verbal y la intimidación física son las formas más frecuentes.

Factores como el hacinamiento en las aulas, con hasta 40 estudiantes por curso, y la escasez de orientadores escolares han sido señalados como obstáculos significativos para prevenir y manejar estos casos de manera efectiva.

Líderes comunitarios y voceros de la Red de Padres alertó sobre la dificultad de abordar la situación cuando "los colegios tienen hasta 40 niños por curso y no hay psicólogos suficientes".

Ante la gravedad del suceso, las autoridades escolares de la Institución Educativa Noroccidental convocaron a una reunión con los padres del menor involucrado para el 26 de agosto (de 2025) con el fin de esclarecer los hechos y determinar las medidas a tomar.

Además, la institución anunció un plan de seguimiento que incluirá capacitaciones para docentes y campañas de sensibilización para prevenir la repetición de situaciones similares.