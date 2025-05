Dos infaltables en casa para salvar a tu mascota en caso de intoxicación

Un descuido, un alimento prohibido dejado al alcance o un producto de limpieza mal almacenado pueden ser suficientes para provocar una intoxicación en una mascota.

Ante este tipo de emergencias, los minutos cuentan. Por eso, diversos expertos en salud animal han destacado la importancia de tener siempre a mano dos elementos clave en el botiquín del hogar: el carbón activado y el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 3%).

"Cuando una mascota ingiere una sustancia tóxica, actuar rápidamente puede evitar consecuencias graves o incluso la muerte", advierte la Dra. Justine Lee, especialista en emergencias veterinarias y toxicología, quien ha publicado extensamente sobre este tema en la Pet Poison Helpline, una de las plataformas más reconocidas de consulta toxicológica para animales.

Qué poder darle a las mascotas en caso de intoxicación

1. Carbón activado: el aliado que absorbe toxinas

El carbón activado es una forma tratada de carbono con una superficie altamente porosa, lo que le permite absorber químicos y toxinas en el tracto gastrointestinal antes de que se absorban en el torrente sanguíneo.

Según un estudio publicado en la Journal of Veterinary Emergency and Critical Care (2011), el uso temprano de carbón activado tras la ingesta de ciertas toxinas puede reducir significativamente la absorción del agente tóxico y mejorar el pronóstico del paciente.

"Se trata de una herramienta esencial que bloquea el paso de muchas sustancias venenosas hacia la circulación sistémica", indica el artículo, liderado por la doctora veterinaria Kelly Hall.

Aunque no es efectivo en todos los casos —por ejemplo, no sirve contra metales pesados, alcoholes o productos cáusticos—, su eficacia frente a medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, ciertos pesticidas y alimentos tóxicos como el chocolate o la uva ha sido ampliamente documentada.

2. Peróxido de hidrógeno: provocar el vómito con precaución

El otro imprescindible es el peróxido de hidrógeno al 3%, una solución comúnmente usada para inducir el vómito en perros. Este procedimiento puede ser vital si la sustancia fue ingerida recientemente y se encuentra aún en el estómago.

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) explica que la inducción del vómito debe realizarse únicamente bajo indicación de un profesional veterinario, ya que no todas las sustancias deben ser regurgitadas. Por ejemplo, si el animal ha consumido algo cáustico o aceites esenciales, el vómito podría causar aún más daño al esófago.

"El peróxido de hidrógeno funciona estimulando la mucosa gástrica para provocar el vómito, pero su uso debe estar muy bien calculado, ya que una sobredosis puede producir irritación estomacal severa", detalla la ASPCA en su guía oficial para emergencias tóxicas.

Más allá de tener estos productos en casa, los especialistas insisten en que no se debe actuar a ciegas. La Dra. Tina Wismer, directora médica del ASPCA Animal Poison Control Center, subraya que "cada minuto cuenta, pero también cada decisión".

Por ello, recomienda que los tutores de animales tengan siempre a mano el número de un veterinario de urgencia o de una línea toxicológica para animales.

Además, recuerda que estos productos tienen fecha de vencimiento, deben ser almacenados correctamente y, sobre todo, su uso debe estar guiado por profesionales.

En definitiva, el carbón activado y el peróxido de hidrógeno al 3% no son simplemente productos de primeros auxilios, sino auténticas herramientas de emergencia que pueden marcar la diferencia en situaciones críticas. Tenerlos disponibles, saber cómo usarlos y cuándo recurrir a ellos puede ser la clave entre un susto y una tragedia.

