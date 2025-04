El mejor secreto de limpieza en la cocina; no es vinagre ni bicarbonato y es más económico

Durante mucho tiempo, el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio han sido protagonistas en los consejos de limpieza del hogar.

Sus supuestas propiedades desinfectantes y su bajo costo los convirtieron en la elección predilecta de muchas personas que buscaban alternativas naturales a los productos químicos convencionales.

Sin embargo, nuevas evidencias científicas están revirtiendo esa tendencia, señalando que estos ingredientes, si bien útiles en ciertos contextos, no son la mejor opción para una limpieza profunda, especialmente en la cocina, uno de los espacios con mayor concentración de bacterias en el hogar.

¿Para qué sirve el vinagre y el bicarbonato?

La popularidad del vinagre y el bicarbonato se disparó en la última década gracias a las redes sociales, los blogs de hogar y las tendencias de limpieza natural.

El vinagre, con su acidez (ácido acético), puede eliminar manchas, olores y algunos gérmenes, mientras que el bicarbonato de sodio actúa como abrasivo suave y desodorante.

La mezcla de ambos incluso genera una efervescencia que muchos asocian erróneamente con una “limpieza profunda”. Sin embargo, según advierten especialistas en microbiología , esta combinación no elimina eficazmente bacterias ni virus, y en algunos casos, puede incluso anularse químicamente entre sí.

¿Por qué el jabón neutro es un buen aliado?

Frente a esta tendencia, el jabón neutro, un producto básico, económico y disponible en cualquier hogar, se presenta como una alternativa mucho más eficaz.

De acuerdo con investigaciones científicas, este tipo de jabón tiene la capacidad de romper las membranas lipídicas de virus y bacterias, lo que facilita su eliminación física al frotar las superficies contaminadas.

“El jabón neutro funciona por un principio básico de la química: su estructura molecular le permite disolver grasas y descomponer la suciedad donde se acumulan los microorganismos”, señalan expertos en higiene doméstica.

Esto lo convierte en una opción no solo segura, sino altamente efectiva para limpiar superficies de preparación de alimentos, utensilios, mesas, e incluso electrodomésticos.

A diferencia del vinagre , que puede dañar superficies delicadas como el mármol o la madera, o del bicarbonato, que puede dejar residuos difíciles de retirar, el jabón neutro no daña los materiales ni representa riesgos para la salud si se utiliza correctamente. Además, no emite vapores, no causa reacciones químicas indeseadas y es ideal para hogares con niños, personas alérgicas o mascotas.

Otro punto a su favor es que no necesita ser mezclado con otros productos para funcionar: su poder limpiador y desengrasante actúa por sí solo con ayuda de agua y una esponja o paño.

Su uso reduce además la necesidad de productos desinfectantes más agresivos, lo que lo convierte también en una alternativa más ecológica y económica.

En un momento en el que abundan consejos virales, soluciones milagrosas y productos cada vez más sofisticados, la ciencia nos recuerda que lo simple muchas veces es lo más efectivo.

El jabón neutro, ese viejo conocido que muchas veces pasamos por alto, ha demostrado ser una herramienta fundamental para la higiene diaria del hogar, especialmente en la cocina.

Si lo que se busca es una limpieza realmente eficaz, segura y sostenible, tal vez sea hora de decir adiós al vinagre y al bicarbonato , y recuperar el protagonismo del jabón neutro, ese aliado de siempre que nunca debió irse.

