Martín de Francisco conmueve con emotivo mensaje por fallecimiento del ‘Cerdo’ Molina

Una noticia que sacudió las redes fue el fallecimiento de Carlos ‘Cerdo’ Molina este 21 de agosto, actor y humorista que participó en programas como ‘El Siguiente Programa’ y ‘La Tele Letal’, ante esto, uno de sus más fieles compañeros Martín de Francisco compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

Gracias a su estilo y su forma de ser se convirtió en una de las figuras más entrañables de la televisión colombiana, por lo cual, mediante el perfil de X de ‘La Tele Letal’ se conoció esta noticia, donde varios colegas lo despidieron con un sentido mensaje de despedida, recordándolo por ser una gran persona.

En el comunicado por parte del programa informa que: “Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos”.



Sin embargo, poco después Martín de Francisco volvió a pronunciarse en redes sociales, sobre el fallecimiento del ‘Cerdo’ Molina, esto desde su cuenta personal de X, donde resaltó algunas de las capacidades que esté tenía

“Gracias por todo. Carlos Molina, gracias, gracias por el personaje ‘Cerdo’, inolvidable, de un magnetismo encantador y perturbador al mismo tiempo. Descansa en paz”, se puede leer en la publicación del periodista y también humorista.

— Martín De Francisco (@MdeFrancisco12) August 21, 2025

¿Quién fue Carlos El ‘Cerdo’ Molina?

Se conoció que Carlos El ‘Cerdo’ Molina, antes de llegar a la televisión trabajaba como electricista y sufrió una caída desde un quinto piso que marcó su vida. Pese a esto, su carisma y particular sentido del humor lograron llamar la atención de Carlos Vives, quien lo recomendó con Martín de Francisco y Santiago Moure para integrarlo al proyecto 'La Tele'.

Posteriormente, pasó al programa de la En 'La Tele Letal', sucesor de 'La Tele' y 'El Siguiente Programa', en donde en este se terminó de consolidar consolidó como una figura central gracias a su personaje 'Cerdo', figura que fue reconocida por varios espectador como el ‘alma’ de este.

Molina participaba en secciones como 'El profesor' y 'Pig Data', donde analizaba la actualidad nacional con humor y comentarios llenos de sátira. Para el año 2022 tuvo una complicada cirugía de corazón, sin embargo, pese a esto, continúo trabajando de manera normal hasta tiempo reciente, previo a su fallecimiento.

