En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
MUERE TRAS PRUEBAS ICFES
¿DE QUÉ MURIÓ CERDO MOLINA?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Esto se sabe del fallecimiento de Carlos “Cerdo” Molina de La Tele Letal

Esto se sabe del fallecimiento de Carlos “Cerdo” Molina de La Tele Letal

La noticia de su fallecimiento se confirmó el jueves 21 de agosto a través de la cuenta oficial de La Tele Letal. Esto se sabe sobre las causas.

Murió Carlos “Cerdo” Molina de La Tele Letal
Murió Carlos “Cerdo” Molina de La Tele Letal
/Foto: Instagram: Carlos Molina /Gráfica La Tele Letal
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: agosto 21, 2025 06:39 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad