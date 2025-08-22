Así puedes verificar si estás bloqueado por el SENA; conoce los motivos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una entidad que ofrece formación gratuita orientada al ámbito laboral, beneficiando a millones de colombianos dentro y fuera del país.

Su oferta académica es variada y se actualiza constantemente, incluyendo desde cursos virtuales hasta programas que otorgan título profesional. Además, mediante su Agencia Pública de Empleo, el SENA publica con frecuencia nuevas oportunidades laborales que abarcan diferentes cargos y rangos salariales.

Por esta razón, estudiar en el SENA representa una gran oportunidad para capacitarse y acceder al mercado laboral. Sin embargo, es fundamental que quienes decidan inscribirse tengan claridad sobre el tipo de formación que eligen, ya que la entidad asigna los cupos de manera rigurosa y puede sancionar a quienes abandonan sus estudios.



¿Qué ocurre si se abandona la formación en el SENA?

En el caso de los cursos virtuales, no existen sanciones por cancelarlos. Según la entidad, el estado del curso simplemente cambiará a “Cancelado Académico”. Incluso, si se decide abandonar un curso virtual, el aprendiz puede inscribirse de inmediato en otro disponible, e incluso en el mismo que canceló.



Por otro lado, en los programas técnicos y tecnológicos sí se aplican sanciones cuando el estudiante incumple con sus compromisos. Entre las faltas que pueden ocasionar la cancelación de la matrícula, y por tanto una penalización, se encuentran:

No asistir durante tres días consecutivos, sin justificación, al centro de formación o a la empresa.

sin justificación, al centro de formación o a la empresa. No reincorporarse al proceso de formación después de un periodo de aplazamiento.

después de un periodo de aplazamiento. No iniciar la etapa productiva en un plazo máximo de dos años luego de finalizar la etapa lectiva.

¿Cuál es la duración de las sanciones del SENA?

De acuerdo con el reglamento del SENA, la suspensión por cancelación de matrícula puede ser de 6 a 12 meses, durante los cuales no se permite la inscripción a ningún programa. Si la falta es disciplinaria, el tiempo de sanción puede extenderse entre 12 y 24 meses (dos años).

Adicionalmente, el usuario de la plataforma puede ser bloqueado si no accede con frecuencia o si realiza tres intentos fallidos de ingreso. En estos casos, para desbloquear la cuenta o consultar el motivo de una sanción, se puede llamar a las líneas de atención: Bogotá 601-3430111 o desde el resto del país al 018000 910270, o acudir directamente a un centro de formación.

¿Cómo verificar si tengo una sanción en el SENA?

Abandonar un curso virtual no implica penalización; sin embargo, en la formación presencial la suspensión mínima es de seis meses. Por ello, se recomienda realizar retiro voluntario para evitar que la sanción sea mayor. Para consultar sanciones en la plataforma Sofía Plus, sigue estos pasos:



Ingresa a la pagina oficial dando clic aquí. Haz clic en “Ingresar” e introduce tu tipo y número de documento. Selecciona el rol “Aprendiz” y luego “Ejecución de la Formación”. Accede a “Desarrollar Ruta de Aprendizaje” y después a “Gestión de Novedades”. Haz clic en “Consultar Novedades” y selecciona la ficha del curso correspondiente; allí podrá ver si tienes sanciones y su duración.

Para realizar el retiro voluntario, los pasos son similares, pero después debe:



Selecciona “Adicionar Novedad” y luego “Consultar ficha de caracterización” .

y luego . Elige la ficha del curso, haz clic en “Agregar” y luego en “Detalle”.

Escoge en tipo de novedad “Retiro voluntario”, selecciona el subtipo y finalmente guardar.

Al finalizar, recibirá un correo confirmando el retiro. También se aconseja informar al instructor para que el centro de formación registre el trámite correctamente.

