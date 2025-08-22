En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CONFESIÓN CECILIA BOTERO
¿DE QUÉ MURIÓ 'CERDO' MOLINA?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Así puedes verificar si estás bloqueado por el SENA; conoce los motivos

Así puedes verificar si estás bloqueado por el SENA; conoce los motivos

El SENA tiene varias razones por las cuales puede inhabilitarte para continuar con tus estudios y puede traerte duras sanciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad