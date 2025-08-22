Karely Ruiz arremete contra Karina García antes de su pelea en Stream Fighters

El universo del entretenimiento digital se prepara para un nuevo capítulo de Stream Fighters, el aclamado evento de boxeo que reúne a figuras prominentes de las redes sociales.

Organizado por el reconocido streamer colombiano Westcol, quien ya ha pisado el ring en eventos como 'La Velada del Año' y 'Supernova Orígenes', la cuarta edición promete ser un torbellino de emociones.



La cita está programada para el 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá, y uno de los combates más esperados ya está generando chispas antes incluso de que suene la campana: el enfrentamiento entre la mexicana Karely Ruiz y la colombiana Karina García.

Contundente mensaje de Karely Ruiz a Karina García

Karely Ruiz, una de las influencers más seguidas en México, no escatimó en palabras para calentar el ambiente. Recientemente, la modelo compartió sus emociones encontradas a solo dos meses de la pelea, expresando una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea.

Su mayor preocupación, según sus propias palabras, es ser abucheada por el público colombiano, dado que su contrincante es local. Por ello, hizo un llamado a sus seguidores mexicanos para que la apoyen.

Sin embargo, el temor no le impidió lanzar una contundente advertencia a Karina García. Con un tono desafiante, Ruiz declaró su intención de ir "a arrancar extensiones, a romper carillas y a darle".

La influencer mexicana enfatizó la intensidad de sus entrenamientos, asegurando que estos dos meses previos al combate serán cruciales y que cuenta con la preparación del "mejor" entrenador, prometiendo no defraudar a sus seguidores.

Karina García respondió a Karely Ruíz

Por su parte, Karina García no tardó en responder a la provocación con una astuta réplica que rápidamente se volvió viral.

La colombiana, que reconoció públicamente sentir miedo al ser su primera vez en un evento de este tipo, ha estado entrenando a diario y recibiendo asesoramiento de coaches de primer nivel para dar lo mejor de sí.

Ante la amenaza de "arrancar extensiones", Karina respondió con humor e ironía: "Todas quieren arrancarme las extensiones, ¿pero cómo harán? Si ya no las tengo".

Esta declaración no solo avivó la expectativa por el combate, sino que también demostró que García domina el arte del espectáculo tanto dentro como fuera del ring.

Además del esperado duelo entre Ruiz y García, Stream Fighters 4 presentará una cartelera cargada de estrellas del ecosistema digital latinoamericano. El evento reunirá a diversas personalidades de internet que buscarán medir su resistencia y fuerza en el cuadrilátero.

Fecha de eventos del Stream Fighters en el Coliseo Medplus

Entre los combates confirmados que prometen encender el Coliseo Medplus se encuentran:



Andrea Valdiri vs. Yina Calderón

JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristorata (Perú)

Shelao (Chile) vs. Belosmaki (Colombia), conocido por sus apariciones en el 'Desafío'

Milica (Argentina) vs. May (Colombia)

TheNino (República Dominicana) vs. ByKyng (Chile)

Con las declaraciones "picantes" de Karely Ruiz y la ingeniosa respuesta de Karina García, el ambiente previo a Stream Fighters 4 ya está más que caliente. La capital colombiana se prepara para ser el epicentro de un evento que, sin duda, dejará a todos los fanáticos con la respiración contenida.

