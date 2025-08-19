¿Quién es Milica, la primera mujer ganadora del Supernova Strikers 2025?

La noche del Supernova Strikers 2025 dejó un capítulo para la historia: por primera vez una mujer levantó el cinturón de campeona. Se trata de Milica, streamer argentina que se quedó con la victoria tras derrotar a Mercedes Roa en un combate que mantuvo a miles de personas conectadas frente a la pantalla y a otros tantos saltando de la emoción en el recinto.

La pelea, que fue seguida en vivo a través de plataformas digitales y retransmitida en salas de cine en distintos países, terminó en decisión unánime a favor de Milica. El veredicto levantó aplausos, gritos y hasta lágrimas de quienes veían cómo se rompía una barrera en este show que combina deporte con entretenimiento digital.

Uno de los momentos más comentados fue la entrega del cinturón, ya que estuvo a cargo de la exboxeadora “La Barbie” Juárez, ícono de los cuadriláteros. La postal de ambas juntas se volvió tendencia en redes sociales y consolidó el triunfo como algo mucho más grande que un resultado deportivo: un hito cultural dentro del fenómeno del streaming.

¿Quién es Milica?

Milica: de Buenos Aires al título de campeona

Detrás del personaje de Milica está Micale Ybañez, nacida el 3 de enero de 2003 en Buenos Aires. Con apenas 22 años ya se posiciona como una de las creadoras de contenido más influyentes en Argentina y Latinoamérica.

Su camino empezó en 2019, cuando con 16 años abrió su primera cuenta en Instagram. Lo que al principio fueron publicaciones sencillas pronto se convirtió en una carrera digital sólida. Hoy cuenta con cerca de 2 millones de seguidores en Instagram, más de 2.2 millones en TikTok y alrededor de 800 mil en X.

En Twitch, su plataforma principal, comparte rutinas de ejercicio, charlas relajadas y momentos de su vida diaria. Pero además de las transmisiones, Milica ya tenía experiencia en eventos en vivo: en 2023 participó en el Párense de Manos, un espectáculo que reúne a streamers en combates amistosos, y allí comenzó a forjar su reputación como competidora seria.

Su autenticidad y la conexión cercana con los fans le han permitido construir una comunidad fiel que no solo la sigue por entretenimiento, sino que la acompaña en cada proyecto. Ese mismo público fue el que celebró su triunfo y convirtió su nombre en tendencia global la noche del Supernova Strikers 2025.