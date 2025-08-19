En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CASO NIÑA DESAPARECIDA EN CAJICÁ
¿QUIÉN ES MILICA?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / ¿Quién es Milica, la primera mujer ganadora del Supernova Strikers 2025?

¿Quién es Milica, la primera mujer ganadora del Supernova Strikers 2025?

Milica, streamer argentina, hizo historia al convertirse en la primera mujer ganadora del Supernova Strikers 2025 tras vencer a Mercedes Roa en un emocionante combate transmitido en vivo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad