Joven atropella a su novio y a su acompañante mientras iban en moto; hay video

Un video de cámaras de seguridad se convirtió en la principal prueba dentro de una investigación que ha causado conmoción en Brasil. Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales en las últimas horas, muestran el momento exacto en que un automóvil impacta violentamente contra una motocicleta, provocando la muerte de dos jóvenes en el sur de Sao Paulo.

El hecho ocurrió en el barrio Campo Limpo, una zona residencial de la capital paulista, donde Raphael Canuto da Silva, de 21 años, se movilizaba en una motocicleta junto a su amiga Joyce Correa da Silva, de 19 años. Ambos perdieron la vida tras ser arrollados por un vehículo que, según las primeras versiones, habría embestido la moto de forma intencional.

Las grabaciones muestran cómo el carro se proxima a gran velocidad y, en cuestión de segundos, choca directamente contra la motocicleta, sin que las víctimas tengan oportunidad de reaccionar o evitar el impacto. La violencia del choque fue tal que los dos jóvenes fallecieron en el lugar.



Video del tragicomic momento

Tras confirmar el fallecimiento de las víctimas, las autoridades identificaron a la conductora del automóvil como Geovanna Proque da Silva, de 21 años, quien fue capturada poco después de los hechos. Por ahora, la investigación se encuentra en etapa preliminar y busca esclarecer qué ocurrió minutos antes del siniestro y cuál fue la motivación detrás del choque.

De acuerdo con información entregada por la Policía, existe una hipótesis que sugiere que la conductora habría actuado por un impulso personal. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las líneas que están siendo analizadas por los investigadores.

Publicidad

Testimonios de vecinos y personas cercanas a la joven indican que Geovanna mantenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año con Raphael, uno de los fallecidos. Medios locales, entre ellos portales del Grupo Globo, señalaron que antes del hecho se habría presentado una fuerte discusión entre ambos, lo que ha llevado a que se mencione un posible episodio de celos como detonante del atropello.

Tras la captura de la mujer, las autoridades iniciaron un proceso judicial en su contra. Según información divulgada por la policía, se le imputaron dos cargos de homicidio agravado, argumentando que el ataque se produjo contra personas que se desplazaban en una motocicleta, lo que les impidió cualquier posibilidad de defensa.

Publicidad

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la declaración entregada por la conductora, quien afirmó estar bajo tratamiento con antidepresivos y reconoció ser consciente de su responsabilidad en los hechos, versión que también será evaluada dentro del proceso judicial.

Hasta el momento, no se han conocido declaraciones públicas por parte de los familiares de Geovanna Proque da Silva ni pronunciamientos oficiales de los allegados de las víctimas. Las autoridades continúan recopilando pruebas, analizando los videos de seguridad y tomando testimonios para determinar con exactitud las circunstancias que rodearon este caso que dejó dos jóvenes muertos y ha generado impacto a nivel nacional.