Green Day llega a Bogotá este 24 de agosto; todo lo que debes saber antes del concierto

Será la tercera vez que Green Day se presente en Colombia, casi una década después de su última visita en 2017 con el Revolution Radio Tour.

Este concierto promete ser una celebración monumental, coincidiendo con el 30º aniversario de su álbum Dookie y el 20º aniversario de American Idiot, dos discos emblemáticos en la trayectoria de la banda conformada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool.



Los fanáticos podrán cantar éxitos como 'American Idiot', 'Boulevard of Broken Dreams', 'Basket Case', 'When I Come Around', '21 Guns', 'Know Your Enemy', 'Minority' y 'Jesus of Suburbia', además de temas de su álbum más reciente, Saviors. Como acto de apertura, los asistentes disfrutarán de la actuación de la banda británica de garage punk, Bad Nerves.

Rutas de TransMilenio para el concierto de Green Day

Bogotá puso en marcha un plan integral para facilitar la llegada y el regreso a casa de los asistentes. El Vive Claro Distrito Cultural está ubicado estratégicamente en la Avenida La Esmeralda #42 – 41, muy cerca del centro comercial Gran Estación y el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Para evitar congestiones, se recomienda encarecidamente el uso del transporte público.

TransMilenio S.A. deseñó un esquema especial que incluye:

31 rutas de TransMiZonal en paraderos de la Avenida Carrera 68.

15 servicios troncales en sus horarios habituales hacia las estaciones Salitre - El Greco y CAN - British Council, ubicadas sobre la troncal NQS Central (también referida como troncal de la Calle 26).

Para la salida del evento, programada después de las 11:00 p. m., TransMilenio ofrecerá una operación especial de evacuación con 8 servicios adicionales desde las estaciones Salitre - El Greco y CAN - British Council. Estos servicios tendrán como destinos los portales El Dorado, Usme, Sur, Norte, Portal 80, Suba, 20 de Julio y Américas.

La gerente de TRANSMILENIO S.A., María Fernanda Ortiz, invitó a la comunidad usuaria a consultar las rutas disponibles en las redes sociales, página web y a través de la TransMiApp.

Se recomienda mantener la tarjeta TuLlave personalizada y recargada con anticipación para evitar filas y aglomeraciones; la ciudad cuenta con más de 4.500 puntos de recarga física, además de canales virtuales. La TransMiApp es una herramienta útil para planificar viajes, permitiendo a los usuarios ingresar su origen y destino para revisar las opciones de ruta disponibles.

Recomendaciones para el concierto de Green Day

La organización del evento ha establecido estrictas normas de ingreso para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Es fundamental llegar con suficiente antelación para disfrutar de los artistas invitados y ubicarse cómodamente.

A continuación, una guía sobre qué puedes llevar y qué está estrictamente prohibido:

Objetos prohibidos:

Armas de fuego, armas cortopunzantes y elementos que puedan ser utilizados como proyectiles.

Objetos de vidrio o metálicos (botellas, termos, etc.).

Artículos inflables.

Sombrillas y sillas plegables.

Sustancias psicoactivas o cualquier tipo de droga.

Cámaras de video, cámaras fotográficas profesionales, drones.

Instrumentos musicales, walkie talkies o radios de comunicación.

Pancartas o carteles de gran tamaño, palos de banderas.

Bebidas alcohólicas o alimentos.

Cigarrillos o vapeadores, aerosoles.

Bolsos o morrales de gran tamaño, mascotas.

Correas con chapas grandes o taches, cadenas largas o joyería con puntas.

Camisetas alusivas a equipos de fútbol, cascos de motos o bicicletas.

Artículos recomendados para llevar:



Morrales o bolsos pequeños (no exceder 30x30x15 CM), preferiblemente transparentes de plástico, vinil o PVC.

preferiblemente transparentes de plástico, vinil o PVC. Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 CM.

Bolsas de almacenamiento transparentes (tipo ziploc o similares, medianas).

Canguros que no excedan 11x16 CM.

Celulares y powerbanks.

Maquillaje (sin espejos, vidrios, tijeras, pinzas).

Bloqueador solar y gel antibacterial (máximo 100ml cada uno).

Gafas de sol, impermeable, sombreros o gorras.

Además, se aconseja mantener las pertenencias a la vista y en un lugar seguro, y establecer puntos de encuentro con amigos para facilitar la comunicación y el reencuentro en un evento masivo. ¡Prepárense para una noche épica de punk rock en Bogotá!

