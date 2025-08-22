Green Day llega a Bogotá este 24 de agosto; todo lo que debes saber antes del concierto

Publicidad
Será la tercera vez que Green Day se presente en Colombia, casi una década después de su última visita en 2017 con el Revolution Radio Tour.
Este concierto promete ser una celebración monumental, coincidiendo con el 30º aniversario de su álbum Dookie y el 20º aniversario de American Idiot, dos discos emblemáticos en la trayectoria de la banda conformada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool.
Los fanáticos podrán cantar éxitos como 'American Idiot', 'Boulevard of Broken Dreams', 'Basket Case', 'When I Come Around', '21 Guns', 'Know Your Enemy', 'Minority' y 'Jesus of Suburbia', además de temas de su álbum más reciente, Saviors. Como acto de apertura, los asistentes disfrutarán de la actuación de la banda británica de garage punk, Bad Nerves.
Bogotá puso en marcha un plan integral para facilitar la llegada y el regreso a casa de los asistentes. El Vive Claro Distrito Cultural está ubicado estratégicamente en la Avenida La Esmeralda #42 – 41, muy cerca del centro comercial Gran Estación y el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Para evitar congestiones, se recomienda encarecidamente el uso del transporte público.
TransMilenio S.A. deseñó un esquema especial que incluye:
La gerente de TRANSMILENIO S.A., María Fernanda Ortiz, invitó a la comunidad usuaria a consultar las rutas disponibles en las redes sociales, página web y a través de la TransMiApp.
Se recomienda mantener la tarjeta TuLlave personalizada y recargada con anticipación para evitar filas y aglomeraciones; la ciudad cuenta con más de 4.500 puntos de recarga física, además de canales virtuales. La TransMiApp es una herramienta útil para planificar viajes, permitiendo a los usuarios ingresar su origen y destino para revisar las opciones de ruta disponibles.
La organización del evento ha establecido estrictas normas de ingreso para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Es fundamental llegar con suficiente antelación para disfrutar de los artistas invitados y ubicarse cómodamente.
A continuación, una guía sobre qué puedes llevar y qué está estrictamente prohibido:
Objetos prohibidos:
Artículos recomendados para llevar:
Además, se aconseja mantener las pertenencias a la vista y en un lugar seguro, y establecer puntos de encuentro con amigos para facilitar la comunicación y el reencuentro en un evento masivo. ¡Prepárense para una noche épica de punk rock en Bogotá!
