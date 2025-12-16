Revelan la identidad de dos policías fallecidos en atentado bomba en Cali

La madrugada de este martes 16 de diciembre en Cali, Valle del Cauca, se presentó un atentado en el barrio Mariano Ramos, en la zona oriente de la ciudad. Donde las dos detonaciones terminaron con dos policías que se estaban movilizando en una motocicleta.

Se conoció que en el lugar donde se presentaron las explosiones había cerca un polideportivo y una estación de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali; una primera detonación ocurrió sobre las 3:40 de la madrugada en el sector de Mariano Ramo, en inmediaciones de la escombrera de La 50.

Puedes leer: Voraz incendio acaba con más de 50 viviendas y apaga la vida de cuatro perritos; hay video



Por lo cual, las autoridades afirmaron que los responsables de estos atentados se hicieron de manera adrede cuando pasaron los uniformados. Posteriormente, tras esta detonación los policías fueron trasladados al Hospital Fundación Valle del Lili, donde fallecieron por sus heridas.



¿Quiénes son los dos policías que perdieron la vida tras el atentado en Cali?

El medio de comunicación Caracol Radio informó que los dos policías que perdieron la vida fueron identificados como Robert Steven Melo Londoño, quien duró 12 años en la Policía como subintendente, y Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años y quien duró 15 años en la institución también como subintendente.

Puedes leer: Sobreviviente de accidente revela lo que ocurrió dentro del bus durante la caída al abismo

Cabe destacar que sobre las 4:00 de la mañana, se presentó otra explosión en cercanías a la misma zona, presuntamente activada al paso de un vehículo con una detonación improvisada de alto poder. Hasta el momento se desconocen los móviles del atentado terrorista y ningún grupo criminal se atribuyó el ataque contra las autoridades.

Publicidad

Una vez ocurrida esta situación, el medio citado entrevistó al Alcalde de Cali, donde recordó que en mayo de este mismo año se presentó un evento similar. Así mismo, explicó que: “No tenemos informe de más heridos, ellos son seres humanos, tienen padres y esposas. Es una tragedia (…) la zona está cerca al canal de la CVC donde hay una especie de escombrera, está alejada de la zona residencial".

Publicidad

Por otro lado, el general Henry Bello, afirmó para Blu Radio, que de acuerdo con la investigación y el material probatorio de los artefactos explosivos que utilizaron los terroristas, corresponde al perfil criminal utilizado por el Ejército de Liberación Nacional, posiblemente el Frente urbano Omaira Montoya.

No obstante, señaló que las investigaciones continúan para esclarecer los motivos de estas circunstancias y establecer lo más pronto la identidad de los responsables. Recordando que este hecho se suma al paro armado que anunció el ELN, en donde se han presentado más de 50 ataques en el país.

Mira también: Atentado en Cali deja dos policías sin vida en la madrugada de este 16 de diciembre