Se agarraron del pelo en pleno salón del Congreso y la sesión terminó en batalla campal

La sesión del Congreso de la Ciudad de México se salió completamente de control y terminó convertida en un escenario de empujones, gritos y jalones de cabello que quedaron registrados en video y rápidamente se volvieron virales.

Todo ocurrió durante una jornada clave relacionada con el futuro del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital, conocido como InfoCDMX.

Desde el inicio, el ambiente estaba cargado. Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) subieron a la tribuna como medida de protesta para impedir la desaparición del instituto, argumentando que su eliminación representaría un retroceso en materia de acceso a la información y vigilancia ciudadana. La acción buscaba frenar el avance de la sesión y evitar que se continuara con el orden del día.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando legisladores de Morena también subieron a la tribuna con la intención de retomar la sesión y continuar con el debate. Lo que empezó como una confrontación verbal rápidamente escaló. En cuestión de segundos, los reclamos se transformaron en empujones, forcejeos y jalones de cabello frente a la mirada atónita del resto de congresistas y del personal presente en el recinto.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios legisladores enfrentándose cuerpo a cuerpo, mientras otros intentaban separarlos sin éxito. Se escuchan gritos, reclamos y llamados al orden que quedaron completamente opacados por el caos. La presidencia de la mesa directiva tuvo serias dificultades para recuperar el control de la sesión, que terminó suspendida ante la imposibilidad de continuar.

El episodio generó una ola de reacciones tanto dentro como fuera del Congreso. Mientras algunos sectores defendieron la protesta como una medida extrema ante la importancia del tema, otros cuestionaron duramente la forma en que se desarrollaron los hechos, señalando que la confrontación física no corresponde a un espacio de debate legislativo.