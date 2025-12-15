Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
VIDEO: ACCIDENTE ANTIOQUIA
FALLECE INFLUENCER
¿CUARENTENA EN COLOMBIA?
ACCIDENTE BUS ESCOLAR

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Se agarraron del pelo en pleno salón del Congreso y la sesión terminó en batalla campal

Se agarraron del pelo en pleno salón del Congreso y la sesión terminó en batalla campal

Tensión y empujones marcaron una sesión legislativa que se salió de control y dejó imágenes de confrontación dentro del recinto.

Se agarraron del pelo en el Congreso de México
Se agarraron del pelo en el Congreso de México
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

La sesión del Congreso de la Ciudad de México se salió completamente de control y terminó convertida en un escenario de empujones, gritos y jalones de cabello que quedaron registrados en video y rápidamente se volvieron virales.

Todo ocurrió durante una jornada clave relacionada con el futuro del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital, conocido como InfoCDMX.

Puedes leer: Perrito es abandonado en una caja con desgarradora carta: “No tengo otra opción”

Te puede interesar

  1. Vidente habla sobre caso en Mingueo
    Vidente habla sobre caso en Mingueo
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Vidente habla sobre el caso en Mingueo y da nombres específicos: “Se equivocaron”

  2. Músico sufre descarga eléctrica con micrófono
    Músico sufre descarga eléctrica con micrófono
    Virales

    Cantante sufre descarga eléctrica con micrófono durante concierto; quedó en video

Desde el inicio, el ambiente estaba cargado. Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) subieron a la tribuna como medida de protesta para impedir la desaparición del instituto, argumentando que su eliminación representaría un retroceso en materia de acceso a la información y vigilancia ciudadana. La acción buscaba frenar el avance de la sesión y evitar que se continuara con el orden del día.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando legisladores de Morena también subieron a la tribuna con la intención de retomar la sesión y continuar con el debate. Lo que empezó como una confrontación verbal rápidamente escaló. En cuestión de segundos, los reclamos se transformaron en empujones, forcejeos y jalones de cabello frente a la mirada atónita del resto de congresistas y del personal presente en el recinto.

Publicidad

Puedes leer: VIDEO: Momentos de terror vivió paracaidista al quedar suspendido a miles de pies de altura

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios legisladores enfrentándose cuerpo a cuerpo, mientras otros intentaban separarlos sin éxito. Se escuchan gritos, reclamos y llamados al orden que quedaron completamente opacados por el caos. La presidencia de la mesa directiva tuvo serias dificultades para recuperar el control de la sesión, que terminó suspendida ante la imposibilidad de continuar.

Publicidad

El episodio generó una ola de reacciones tanto dentro como fuera del Congreso. Mientras algunos sectores defendieron la protesta como una medida extrema ante la importancia del tema, otros cuestionaron duramente la forma en que se desarrollaron los hechos, señalando que la confrontación física no corresponde a un espacio de debate legislativo.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Video viral

México

Redes sociales