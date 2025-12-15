Vidente habla sobre el caso en Mingueo y da nombres específicos: “Se equivocaron”

Un video difundido en redes sociales volvió a poner en el centro de la conversación el caso de la niña Shelsy, ocurrido en el corregimiento de Mingueo, en La Guajira.

En la grabación, una mujer que se presenta como vidente asegura que el joven que ha sido mencionado dentro del proceso no sería responsable de lo ocurrido, una afirmación que rápidamente generó reacciones encontradas entre los usuarios.

Puedes leer: Hombre habría ordenado vengar fallecimiento de Shelsy Navarro, ¿quién es?



La mujer, identificada como Alexandra Vidente, sostiene su versión a partir de lo que denomina percepciones espirituales. Según explica en el video, el joven llamado Gabriel no habría tenido participación directa en los hechos, sino que, de acuerdo con su interpretación, habría sido testigo de lo sucedido.

En su relato, insiste en que existió una confusión alrededor de los señalamientos iniciales y que la verdad estaría siendo malinterpretada por la opinión pública.

Publicidad

Durante su intervención, la vidente menciona de forma reiterada el nombre de ‘Giovanny’, a quien relaciona con lo que describe como sus visiones.

Señala que esta persona estaría vinculada al entorno del caso, aunque en ningún momento presenta datos verificables ni documentos que respalden sus afirmaciones. Ella misma aclara que lo que dice no proviene de fuentes oficiales ni judiciales, sino de creencias personales basadas en su espiritualidad.

Publicidad

Niña de 3 años asesinada en La Guajira /Foto: redes sociales

Puedes leer: Últimas palabras del joven acusado de apagar la vida de niña en La Guajira: “Fue un amigo”

Hasta el momento, los organismos competentes no se han pronunciado frente a las declaraciones difundidas por la vidente. Las autoridades han reiterado en ocasiones anteriores que cualquier avance o determinación dependerá exclusivamente del material probatorio recopilado y de los procedimientos establecidos por la ley. De igual forma, han pedido prudencia frente a la información que circula en plataformas digitales.

En medio de la confusión que rodeó el caso, el joven señalado fue retenido por una turba enfurecida, que lo sacó del lugar antes de que pudiera aclararse su situación. Horas después, fue hallado sin vida, mientras que la menor fue encontrada dentro de una lona, un hecho que aumentó la conmoción en Mingueo.

Durante el tiempo en que estuvo con vida, el joven siempre negó cualquier participación en lo ocurrido y sostuvo que no tenía responsabilidad en los hechos que hoy siguen bajo investigación. Por ahora, las declaraciones de la vidente quedan en el terreno de las opiniones personales.