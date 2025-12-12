Hombre habría ordenado vengar fallecimiento de Shelsy Navarro, ¿quién es?

En el corregimiento de Mingueo, en el municipio de Dibulla, La Guajira, fue hallada sin vida Shelsy Michel Navarro Ojeda, una niña de apenas tres años. Su cuerpo fue encontrado envuelto en un saco dentro de una vivienda vecina, a pocos metros de su casa, un detalle que aumentó la conmoción entre los habitantes del sector.

Desde ese momento, Mingueo quedó sumido en una mezcla de tristeza, rabia e incertidumbre. Vecinos, familiares y autoridades se volcaron a intentar entender qué había pasado y quiénes podrían estar detrás de lo ocurrido. La búsqueda de respuestas avanzó rápidamente, pero también desató una reacción descontrolada.

Con el paso de las horas, un joven fue señalado por la comunidad como posible responsable. Lo que ocurrió después marcó un giro aún más oscuro para el caso. Civiles lo retuvieron y, según versiones que ahora analizan las autoridades, fue llevado fuera del control institucional. La situación se salió de las manos y terminó con la muerte del joven, en hechos que hoy generan tantas preguntas como el caso inicial.

¿Quién ordenó vengar el fallecimiento de Shelsy Navarro?

Uno de los puntos que más atención ha llamado es la posible participación de un grupo armado que tendría presencia en la zona. De acuerdo con información que manejan investigadores, la orden de actuar contra el joven no habría sido una decisión espontánea de la comunidad, sino una instrucción que habría llegado desde una figura con poder en la región.

En medio de las indagaciones aparece el nombre de un hombre conocido con el alias de ‘Naín’, señalado como uno de los cabecillas con mayor influencia en sectores de La Guajira y la Sierra Nevada.

Según versiones que hoy son materia de verificación, esta persona habría dado instrucciones telefónicas para que el joven fuera trasladado rápidamente a un área bajo su control, antes de que intervinieran las autoridades.

Otro aspecto clave es la edad del joven. Aunque inicialmente se habló de un adulto, posteriormente se conoció que tenía apenas 14 años. Este dato encendió aún más las alarmas y obligó a las autoridades a extremar el análisis del caso, tanto por lo ocurrido con la niña como por la forma en que terminó la vida del señalado.

En paralelo, el pasado y la influencia de alias ‘Naín’ vuelven a estar en el centro del debate. Este hombre, identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, ha sido señalado en múltiples ocasiones como una figura de alto poder en estructuras ilegales de la región.

Incluso, su nombre estuvo en listas de los más buscados, con recompensas ofrecidas por información sobre su paradero, aunque estas medidas fueron suspendidas meses atrás por decisiones del Gobierno Nacional relacionadas con posibles acercamientos de diálogo.