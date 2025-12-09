Video en TikTok causa terror por mensajes de hombre que apagó la vida de su hijita

Un video publicado en TikTok desató una fuerte ola de reacciones en redes sociales, luego de que se conociera que un hombre de 32 años, identificado como Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, había compartido varias grabaciones junto a su hija horas antes de que ocurriera un hecho que conmocionó a la comunidad del barrio Primero de Mayo, en el municipio de Soledad, Atlántico.

Las publicaciones mostraban escenas cotidianas entre padre e hija, con mensajes de afecto y canciones de fondo. Uno de los clips más comentados corresponde a una grabación realizada durante una actividad escolar de la menor, donde el padre dedicó una canción popular. Otros videos fueron grabados en el interior de una vivienda, específicamente en una habitación, donde ambos aparecen conversando y compartiendo momentos que después generaron gran impacto en redes sociales.

Según versiones entregadas por familiares de la madre de la menor, en días previos existían tensiones relacionadas con temas de convivencia y custodia compartida. La madre, Lisney Paola Rosado Fontalvo, había presentado una denuncia luego de que el hombre se negara a entregar a la menor tras llevársela a su residencia. Esta situación ya estaba bajo conocimiento de las autoridades competentes.

Las autoridades indicaron que este caso pudo haberse evitado y expresaron su preocupación por las fallas en los protocolos de atención preventiva. La Defensoría del Pueblo manifestó que existen rutas de actuación que, de haberse activado a tiempo, podrían haber cambiado el desenlace.

En los videos difundidos por el propio hombre se observan frases que han sido ampliamente analizadas por los usuarios en redes. Mensajes de amor, frases de apego emocional y canciones con letras alusivas al dolor emocional han sido parte del debate digital. A pesar del interés público, varios medios han decidido no publicar directamente las grabaciones ni la cuenta desde donde fueron subidas, como medida de respeto hacia la menor y su familia.

Las publicaciones rápidamente se multiplicaron en TikTok, Instagram, Facebook y X, donde miles de personas reaccionaron con mensajes de asombro, preocupación y reflexión. Las imágenes se convirtieron en tendencia y generaron conversación nacional sobre la importancia del acompañamiento institucional en casos de riesgo familiar.

Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando información y revisando los antecedentes, mientras se mantiene el llamado a la protección de la identidad de la menor y al respeto por la privacidad de los familiares involucrados.