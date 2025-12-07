Hombre que apagó la vida de su hijita dejó dolorosa carta: "Eres tú la culpable"

La madrugada de este domingo 7 de diciembre, las autoridades y el personal médico confirmaron la muerte de Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, un hombre de 32 años, en un hecho que sacudió por completo al barrio Primero de Mayo, en el municipio de Soledad, Atlántico. La situación ocurrió dentro de una vivienda y dejó a la comunidad consternada por lo sucedido.

De acuerdo con la información conocida, Albeiro Rafael resultó gravemente herido tras causarse cortes en el cuello. Vecinos del sector lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia al Hospital Camino Simón Bolívar. Debido a la gravedad de las lesiones, fue remitido al Hospital Universidad del Norte, conocido como Adelita de Char, donde falleció horas después mientras permanecía bajo custodia de la Policía.

Este caso también involucra la muerte de su hija, una niña de apenas 7 años, quien fue hallada sin vida dentro de la vivienda. Horas antes, el hombre había buscado a la menor para compartir con ella y sostuvo una conversación con la madre, Lisney Paola Rosado Fontalvo, con quien compartía el cuidado de la niña. Según se conoció, él habría manifestado que la situación no terminaría bien para ninguno de los dos.

Durante varios meses, Albeiro Rafael había estado intentando obtener la custodia completa de la menor, lo que generó constantes tensiones entre ambos padres. Incluso, días antes de este hecho, se registró una discusión porque él se habría negado a devolver a la niña, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades.

La madrugada del sábado 6 de diciembre de 2025 se dio el desenlace de esta historia. Un primo de la madre recibió una llamada directa de Albeiro Rafael, quien le habría advertido sobre lo que acababa de ocurrir. Gracias a esta llamada, se dio la alerta a Lisney Paola.

Cuando la madre llegó a la casa, inicialmente no le permitieron entrar. Minutos después logró acceder a la vivienda y encontró a su hija tendida sobre una cama. De inmediato la cargó y la trasladó hasta el Hospital Camino Simón Bolívar, donde los médicos confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales.

Le quitó la vida a su hija en Soledad, Atlántico

Los mensajes que dejó en una carta antes de los hechos

En un escrito revelado por el medio zonacero.com, se conocieron varios fragmentos que Albeiro Rafael Fontalvo Hernández habría dejado antes de los hechos, en los que expresó su dolor, su rabia y sus decisiones frente a la situación familiar.

Entre los mensajes más fuertes, se leen frases como:

“Te dije que no te voy a dar a mi hija y que la vas a pagar con lágrimas de sangre, esto lo hago más por mi hija, porque esa falta de respeto que le quieres influir no me gustó, hoy 6 de diciembre vas a recordar esta fecha de por vida, me voy con mi hija, qué pensaron que te la iba a dar, sigue deseando”.

En el mismo documento también aparecen palabras en las que responsabiliza directamente a la madre de la menor:

“Eres tú la culpable, pido perdón y doy gracias a esas personas que saben que fui una excelente persona, le dije a Nepal, dile a tu hija que se aleje de mi vida y de la niña, pensó que era un juego, no es así”.

Otro de los fragmentos que generó impacto dice:

“Lo siento mucho amiga, pero no le voy a dar a mi hija, esta fecha siempre la vas a recordar perra porque mi dolor no es que me la hicieras, sino que me quieres quitar a mi hija”.

Además, dejó mensajes dirigidos a personas cercanas. A su hijastro de 9 años le escribió:

“Hijo Alber, te amo, pero te dejo para que cuides a tu mamá y así ella te vea y sienta remordimiento, no soy cobarde, sólo que tu mamá me las paga”.

Finalmente, también escribió para sus padres:

“Pido perdón a mi familia, te amo mamá, papá, nunca lo olvides, no lo hago por cobarde, lo hago para que veas que mi palabra vale mucho. Papá cuida la moto, ese es un regalo de mi parte”.