Exmujer de Brayan Campo revela secretos antes de caso Sofía Delgado: "Eso lo ponía así"

Exmujer de Brayan Campo revela secretos antes de caso Sofía Delgado: "Eso lo ponía así"

La expareja de Brayan Campo rompió el silencio y reveló secretos sobre su comportamiento antes del caso Sofía Delgado.

Exmujer de Brayan Campo contó lo que él hacía antes del caso Sofía Delgado
/Foto: Conducta Delictiva
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de oct, 2025