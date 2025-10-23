Exmujer de Brayan Campo revela secretos antes de caso Sofía Delgado: "Eso lo ponía así"

En una nueva entrega del podcast Conducta Delictiva, la expareja de Brayan Campo, el hombre condenado por acabar con la vida de la niña Sofía Delgado Zúñiga, rompió el silencio y contó lo que vivió junto a él en los días previos a los hechos que estremecieron al Valle del Cauca. Su testimonio llamó la atención por los detalles que compartió sobre el comportamiento de Campo y la forma en que todo ocurrió sin levantar sospechas.

La mujer, madre de la hija del condenado, habló con tono conmovido y aseguró que su intención es cerrar un ciclo y aclarar algunas versiones que, según dijo, la han afectado a ella y a su familia. “Yo nunca imaginé que Brayan fuera capaz de hacer eso, hasta el último día lo negué. Él era muy tranquilo, muy calmado y así se comportó ese día”, expresó durante la entrevista.

Contó que el 29 de septiembre de 2024, cuando ocurrieron los hechos, Brayan no mostró señales extrañas. “Él comió normal, hablaba tranquilo, incluso estaba en el negocio con un grupo de jóvenes leyendo la Biblia. No había nada que indicara lo que después se supo”, relató.

Después de conocerse la desaparición de Sofía Delgado, la mujer recordó que la Sijín entrevistó a Brayan, quien colaboró con los investigadores y entregó su cédula sin problema. “Él solo decía que esperaba que la niña apareciera pronto”, afirmó. Sin embargo, con el paso de los días, su actitud cambió: “Él empezó a tomar licor y un día, borracho, dijo que quería acabar con su vida, que estaba aburrido de todo. Por eso lo llevamos al hospital para internarlo”.

¿Brayan Campo tenía problemas de salud mental?

La exmujer también mencionó que, pese a esos episodios, nunca sospechó que Brayan tuviera relación con el caso. “Brayan siempre dijo tener vacíos por no ser cercano a su familia, yo creí que eso lo ponía así”, confesó, dando a entender que lo veía deprimido y confundido, pero no peligroso.

Con el paso de los días, Brayan decidió irse de la casa alegando que estaba cansado y que quería despejarse. Esa decisión despertó la alerta de los investigadores, quienes regresaron a buscarlo. “La Policía me pidió que lo llamara para que fuera a reclamar su cédula, porque la tenía la Sijín. Cuando llegó, también llegaron ellos y se lo llevaron”, relató la mujer.

Aun así, dijo que en ese momento seguía convencida de que se trataba de un malentendido. “Yo pensaba que era un error, que lo iban a soltar, pero cuando me di cuenta de todo lo que había hecho, sentí que no podía más. Terminé internada en un centro psiquiátrico”, recordó.

Durante la conversación, también aprovechó para pedir respeto hacia su hija. “Ella no tiene culpa de nada. También es una víctima de todo esto, y quiero que la dejen en paz”, dijo.

Finalmente, la mujer aseguró que en una conversación posterior con Brayan, él negó haber tenido relación con otro caso mencionado en medios, el de Érika Sepúlveda. “Él me dijo que eso era mentira, que no tuvo nada que ver con esa niña”, puntualizó.