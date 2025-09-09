Brayan Campo habría quitado la vida a otras niñas por "placer"; delicada y cruel confesión

El caso de Brayan Campo, condenado a 58 años de cárcel por la muerte de Sofía Delgado en octubre de 2024, toma un rumbo más oscuro tras la aparición de un testimonio que lo vincularía con otros crímenes en el Valle del Cauca y el Cauca.

La revelación se conoció en el videopódcast Más Allá del Silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda, donde Luis Gregorio Ramírez Maestre, alias El Monstruo de la Soga, aseguró que Campo confesó haber participado en más muertes mientras estaban en prisión.

La confesión en medio de un juego de parqués

Ramírez, quien cumple condena en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, relató que durante un juego de parqués en el patio seis, Campo habló abiertamente de otros casos cometidos en la región. Según su versión, el joven afirmó haber matado a varias mujeres y niñas en el Valle y Cauca, e incluso reconoció hacerlo “por placer”.

Uno de los nombres que Campo habría mencionado es el de Erika Julio Sepúlveda, la joven de 16 años encontrada sin vida junto a su amiga Tatiana Trujillo en un cañaduzal de Villa Rica, Cauca, en agosto de 2022.

“Ese muchacho nos contó cómo había sido la muerte de esa niña y que él había participado o había asesinado varias más en el Valle. Se escuchó claro que dijo que se llamaba Erika Sepúlveda”, narró Ramírez.

Caso Sofía Delgado: La condena que recibió Brayan Campo por apagar la vida de la menor Foto: Redes sociales

El caso Erika Julio y Tatiana Trujillo: tres años sin justicia

El 21 de agosto de 2022, Erika y Tatiana desaparecieron en Villa Rica. De acuerdo con el testimonio de su tía, Luz Sepúlveda, la adolescente estaba sola en casa y no contestó llamadas desde temprano en la mañana. Horas después, vecinos recordaron haberla visto salir tras recibir una llamada de su amiga. Incluso alcanzó a enviar su ubicación a una compañera “por si algo pasaba”.

Esa misma jornada, ambas fueron halladas muertas en un cañaduzal cercano. Los cuerpos presentaban graves lesiones y heridas con arma de fuego. Desde entonces, la investigación se estancó y nunca se identificó un culpable directo.

Durante estos tres años, la familia de Erika y Tatiana enfrentó rumores que intentaron desviar la atención, versiones que sugerían actividades ilícitas sin sustento alguno. Sin embargo, con esta supuesta confesión, los familiares ven un camino para esclarecer la verdad.

Para Luz Sepúlveda, tía de Erika, lo que dijo Campo en prisión debe ser tomado en cuenta por las autoridades. “Hemos esperado demasiado. Ya son tres años sin respuestas. Lo único que pedimos es que confiese y que explique por qué. ¿Por qué tanto daño a las niñas? ¿Por qué condenar a tantas familias a una tristeza eterna?”, manifestó.

Ramírez aseguró en el pódcast que incluso le recomendó a Campo asumir sus responsabilidades, pues habrían capturado a personas inocentes en relación con estos casos. “Han querido imputarle cargos a gente que no tenía nada que ver, y él mismo lo reconoció. Dijo que los culpables eran él y nadie más”, agregó.

