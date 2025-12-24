Confirmada fecha y horario del clásico Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

La Conmebol confirmó de manera oficial la programación de la fase preliminar de la Copa Sudamericana, instancia en la que Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en un partido decisivo.

El encuentro entre los dos clubes colombianos definirá cuál avanzará a la fase de grupos del torneo continental, en un cruce que concentra gran atención por la rivalidad histórica entre ambos equipos.

Este partido corresponde a la fase previa de la Copa Sudamericana y se jugará bajo el formato de eliminación directa. La Conmebol dio a conocer la programación junto con el calendario general del torneo, que también incluye otros cruces entre equipos del mismo país.



Fecha, hora y estadio del Nacional vs Millonarios

De acuerdo con la información oficial, el partido entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el miércoles 4 de marzo, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El inicio del compromiso está programado para las 7:30 p. m., hora colombiana.



Atlético Nacional actuará como local en este duelo, condición definida previamente por la organización del torneo. El estadio contará con medidas de logística y seguridad acordes a la magnitud del clásico, debido a la expectativa que genera entre las dos hinchadas.

🏆🔝 Días y horarios confirmados: así se jugará la Fase Preliminar de la CONMEBOL #Sudamericana. #LaGranConquista pic.twitter.com/00hKe4C1xj — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 23, 2025

Cómo se jugará el Nacional vs Millonarios y qué está en juego en la Copa Sudamericana

El enfrentamiento se disputará a partido único, sin encuentros de ida y vuelta. El equipo que logre imponerse en los 90 minutos reglamentarios avanzará directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En caso de empate al finalizar el tiempo reglamentario, el clasificado se definirá mediante cobros desde el punto penal, sin prórroga. Este formato aumenta la exigencia deportiva, ya que no permite margen de recuperación en un segundo partido.

El cruce entre Nacional y Millonarios representa uno de los partidos más atractivos del fútbol colombiano en escenarios internacionales. Ambos clubes cuentan con amplia trayectoria en torneos Conmebol y han protagonizado encuentros decisivos tanto a nivel local como continental.

Además del componente deportivo, el resultado tendrá impacto en la planificación de la temporada, ya que clasificar a la fase de grupos garantiza mayor número de partidos internacionales y recursos económicos para el equipo ganador.

Fecha, hora y estadio del América de Cali vs Bucaramanga

Además del clásico entre Nacional y Millonarios, la Conmebol programó otro cruce entre equipos colombianos en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. América de Cali y Atlético Bucaramanga se enfrentarán el jueves 5 de marzo, a las 7:30 p. m., en Cali. Este partido también se jugará a encuentro único y definirá cuál de los dos avanzará a la fase de grupos del torneo continental.

Ambos encuentros definirán los representantes del país en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo que eleva la expectativa entre los aficionados del fútbol colombiano.

Con la programación ya definida, los seguidores de Nacional y Millonarios comienzan la cuenta regresiva para uno de los partidos más esperados del calendario internacional, que marcará el rumbo de ambos clubes en la competencia continental.

