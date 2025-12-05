Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Mundial 2026: así quedaron conformados los 12 grupos tras el sorteo de 48 selecciones

Mundial 2026: así quedaron conformados los 12 grupos tras el sorteo de 48 selecciones

A falta de conocer seis equipos que participarán en la cita mundialista, la FIFA ya definió la suerte de las selecciones clasificadas al torneo.

Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

El sorteo del Mundial 2026 se celebró en The Kennedy Center de Washington D.C, dando el inicio oficial a una edición a la Copa del Mundo, la cual está organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los líderes de las naciones anfitrionas: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (quien recibió el primer Premio FIFA de la Paz), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Para esta edición del Mundial será la más grande de la historia, contando con 48 selecciones participantes, las cuales se distribuyeron en doce grupos, nombrados de la A a la L, donde habrá un total de 104 partidos, 40 más que en las ediciones pasadas.

De igual forma, se conoció que la ubicación de los equipos cayó en manos de leyendas del deporte, destacando la participación del exjugador de la NBA, Shaquille O’Neal.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

República de Corea

Playoff D Europa (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda)

Grupo B

Canadá

Playoff A Europa ( Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia)

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Playoff C Europa (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Holanda

Japón

Playoff B Europa (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Ganador del Clasificatorio 2 (Bolivia, Surinam o Irak)

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Ganador del Clasificatorio 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o Congo)

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Por lo cual, en los próximos días se dara a conocer la fecha y la hora de los diferentes encuentros del mundial. Recordemos que con este nuevo formato se incluira una ronda de 1/16 de final, donde también de cada grupo tendrá la posiblidad de clasificar hasta 8 mejores terceros.

Sumado a esto, varios expertos mencionan que el grupo de la muerte puede ser el L, debido a que esta compuesto por Francia, Noruega y Senegal tres selecciones con estilos marcados y realidades muy distintas, pero con la capacidad suficiente para ganar encuentros duros. Por lo cual, varios expertos mencionan que por la potencia, fìsico, velocidad y estructura táctica este puede volverse la zona más atractiva del Mundial 2026.

