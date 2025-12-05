Mundial 2026: así quedaron conformados los 12 grupos tras el sorteo de 48 selecciones

El sorteo del Mundial 2026 se celebró en The Kennedy Center de Washington D.C, dando el inicio oficial a una edición a la Copa del Mundo, la cual está organizada por Estados Unidos, Canadá y México.
La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los líderes de las naciones anfitrionas: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (quien recibió el primer Premio FIFA de la Paz), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Para esta edición del Mundial será la más grande de la historia, contando con 48 selecciones participantes, las cuales se distribuyeron en doce grupos, nombrados de la A a la L, donde habrá un total de 104 partidos, 40 más que en las ediciones pasadas.
Puedes leer: Estos serán los rivales de Colombia para el Mundial 2026, ¿en qué grupo quedó?
De igual forma, se conoció que la ubicación de los equipos cayó en manos de leyendas del deporte, destacando la participación del exjugador de la NBA, Shaquille O’Neal.
Grupos del Mundial 2026
Grupo A
Publicidad
México
Sudáfrica
Publicidad
República de Corea
Playoff D Europa (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda)
Grupo B
Canadá
Playoff A Europa ( Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia)
Catar
Publicidad
Suiza
Grupo C
Publicidad
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Publicidad
Paraguay
Australia
Publicidad
Playoff C Europa (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Publicidad
Grupo F
Holanda
Publicidad
Japón
Playoff B Europa (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Publicidad
Irán
Nueva Zelanda
Publicidad
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Publicidad
Francia
Senegal
Publicidad
Ganador del Clasificatorio 2 (Bolivia, Surinam o Irak)
Noruega
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Publicidad
Jordania
Grupo K
Publicidad
Portugal
Ganador del Clasificatorio 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o Congo)
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Publicidad
Croacia
Ghana
Publicidad
Panamá
Por lo cual, en los próximos días se dara a conocer la fecha y la hora de los diferentes encuentros del mundial. Recordemos que con este nuevo formato se incluira una ronda de 1/16 de final, donde también de cada grupo tendrá la posiblidad de clasificar hasta 8 mejores terceros.
Puedes leer: Egan Bernal sorprende al hablar de su futuro deportivo, ¿se despide de Ineos?
Sumado a esto, varios expertos mencionan que el grupo de la muerte puede ser el L, debido a que esta compuesto por Francia, Noruega y Senegal tres selecciones con estilos marcados y realidades muy distintas, pero con la capacidad suficiente para ganar encuentros duros. Por lo cual, varios expertos mencionan que por la potencia, fìsico, velocidad y estructura táctica este puede volverse la zona más atractiva del Mundial 2026.